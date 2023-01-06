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Сегодня, 13:15

«Салават Юлаев» — СКА: где смотреть матч КХЛ 6 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Салават Юлаев» — СКА 6 января 2023 года
Евгений Коростелев
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6 января в КХЛ состоится матч между «Салаватом Юлаевым» и СКА. Игра пройдет на «Уфа Арене» и начнется в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime. Старт трансляции — в 14.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают СКА фаворитом. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 1.92, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья и успех «Салавата Юлаева» доступны за одинаковые 3.80 (по 26%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа выплата составит 3800 рублей, а чистая прибыль — 2800 рублей.

На то, что СКА победит с учетом овертайма и серии буллитов, котировка — 1.49. На «Салавата Юлаева» — 2.70.

Считаете, что хозяева не уступят в основное время? Вариант 1Х идет за 1.88.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.79, ТМ 4.5 — в 2.07.

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На гол в пустые ворота коэффициент — 2.85, на точный бросок в меньшинстве — 5.00.

На то, что СКА выиграет хотя бы один период, можно поставить за 1.22. Такое же условие у «Салавата» — за 1.58.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
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«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз на матч Кубка Англии 6 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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