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«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз на матч Кубка Англии 6 января 2023 года

Прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон» 6 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Марсьяль, Рэшфорд и Фернандеш.
Фото Global Look Press

6 января в третьем раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Эвертоном». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Главный арбитр — Даррен Ингланд.

Англия. Кубок. 1/32 финала
06 янв, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Эвертон

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «МЮ» фаворитом встречи. На выход команды Эрика тен Хага в 1/16 финала турнира в основное время можно поставить за 1.49, это приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (22%), триумф «Эвертона» — за 6.90 (11%).

На проход манкунианцев в следующий раунд коэффициент — 1.25, мерсисайдцев — 4.20.

Считаете, что «ириски» не уступят в основное время? Поставить на это можно за 2.75.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.03.

«МЮ» всухую выиграл четыре последних матча. На то, что «Эвертон» хотя бы раз отправит мяч в сетку «красных дьяволов», коэффициент — 1.71.

Высокая котировка и на обмен голами — 1.98. Противоположный результат оценен в 1.83.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу «Манчестера» — 6.40;

  • 2:0 — 6.50;

  • ничья 1:1 — 7.80.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

«Эвертон» не проигрывает на «Олд Траффорд» три матча подряд, но сейчас команды находятся на разных полюсах. «МЮ» идет на серии из шести побед, а у «Эвертона» на этом же отрезке пять поражений. Причем четыре из них с разницей в два и более мяча. Скорее всего, манкунианцы не испытают проблем в ближайшей встрече.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.10.

Футбол
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ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
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«Коламбус» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 6 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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