6 января в третьем раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Эвертоном». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Главный арбитр — Даррен Ингланд.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «МЮ» фаворитом встречи. На выход команды Эрика тен Хага в 1/16 финала турнира в основное время можно поставить за 1.49, это приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.50 (22%), триумф «Эвертона» — за 6.90 (11%).

На проход манкунианцев в следующий раунд коэффициент — 1.25, мерсисайдцев — 4.20.

Считаете, что «ириски» не уступят в основное время? Поставить на это можно за 2.75.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.84, ТМ 2.5 — за 2.03.

«МЮ» всухую выиграл четыре последних матча. На то, что «Эвертон» хотя бы раз отправит мяч в сетку «красных дьяволов», коэффициент — 1.71.

Высокая котировка и на обмен голами — 1.98. Противоположный результат оценен в 1.83.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

«Эвертон» не проигрывает на «Олд Траффорд» три матча подряд, но сейчас команды находятся на разных полюсах. «МЮ» идет на серии из шести побед, а у «Эвертона» на этом же отрезке пять поражений. Причем четыре из них с разницей в два и более мяча. Скорее всего, манкунианцы не испытают проблем в ближайшей встрече.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.10.