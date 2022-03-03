3 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Рубин» и «Ротор». Матч пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начнется игра в 19.00, трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче выиграет «Рубин». На казанцев можно поставить за 1.58 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.00 (24%), а победа «Ротора» есть в линии за 6.20 (16%).

Ф1(-1.5) идет за 2.75 ;

Ф2(+1.5) — за 1.46.

Ставку «Ротор» не проиграет» можно взять за 2.85.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.70. Удаление идет за 4.00. Удаление и пенальти возможны за 6.20.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.07. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.75.