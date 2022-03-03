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Сегодня, 17:15

«Рубин» — «Ротор»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 3 марта

Прямая трансляция матча БЕТСИТИ Кубка России «Рубин» — «Ротор»
Матвей Леонов
Леонид Слуцкий.
Фото ФК «Уфа»

3 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Рубин» и «Ротор». Матч пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начнется игра в 19.00, трансляцию можно будет посмотреть на канале «Матч! Премьер».

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ротор

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче выиграет «Рубин». На казанцев можно поставить за 1.58 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.00 (24%), а победа «Ротора» есть в линии за 6.20 (16%).

  • Ф1(-1.5) идет за 2.75;

  • Ф2(+1.5) за 1.46.

 

Ставку «Ротор» не проиграет» можно взять за 2.85.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.70. Удаление идет за 4.00Удаление и пенальти возможны за 6.20.

 
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Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.07. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.75.

  • ТМ 0.5 — 9.05;

  • обе забьют: нет — 1.73;

  • точный счет: 0:3 — 75.0.

БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Ротор
ФК Рубин (Казань)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Зенит

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Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
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Спартак

 10 1 2
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Спартак

 17 1 7
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