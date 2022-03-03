3 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Локомотив» и «Енисей». Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Начнется игра в 18.15, трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче выиграет «Локомотив». На москвичей можно поставить за 1.31 — это примерно 75% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.10 (18%), а победа «Енисея» есть в линии за 11.5 (7%).

Ф1(-2) идет за 2.75 ;

Ф2(+2) за 1.45.

При ставке в 1000 рублей на «Енисей» потенциальная выплата составит 11 500 рублей. Ставку «Енисей» не проиграет» можно взять за 3.50.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.70. Удаление идет за 3.30. Удаление и пенальти возможны за 6.50.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.90. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.90.