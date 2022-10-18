18 октября в четвертом туре Кубка России сойдутся фавориты группы С «Динамо» и «Ростов», которые на данный момент занимают третье и второе места в таблице. Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует с 20.00 мск. Обслужит встречу арбитр Артем Любимов.

«Динамо» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.10, что примерно 47% вероятности исхода. Ничья идет за 3.90 (24%), успех «Ростова» — за 3.40 (29%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 3400 рублей, чистая прибыль — 2400 рублей.

В первом круге южане комфортно разобрались с противником (2:0). На то, что в гостях команда Карпина как минимум не проиграет, котировка — 1.79.

В предыдущих четырех очных матчах соперники забили меньше трех голов, поэтому есть смысл рассмотреть ставку на ТМ 2.5 за 1.96.

Забьют ли обе команды? В трех из пяти последних встреч обмен голами происходил. На него можно поставить за 1.75, на обратный исход — за 2.08.

В составе «Динамо» эксперты в первую очередь ждут голов от Федора Смолова и Константина Тюкавина (коэффициент — 2.75), у «Ростова» — от Егора Голенкова (4.00).

Три наиболее вероятных точных счета намекают на победу хозяев:

ничья 1:1 идет за 6.50;

победа бело-голубых 1:0 — за 7.60;

2:1 — за 8.40.

Успех «Динамо» в матче с учетом основного времени и серии пенальти доступен за 1.65, «Ростова» — за 2.32.