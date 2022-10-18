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«Динамо» — «Ростов»: где смотреть матч Кубка России 18 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Динамо» — «Ростов» 18 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Global Look Press

18 октября в четвертом туре Кубка России сойдутся фавориты группы С «Динамо» и «Ростов», которые на данный момент занимают третье и второе места в таблице. Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует с 20.00 мск. Обслужит встречу арбитр Артем Любимов.

Кубок России. Группа C
18 окт, 20:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ростов

«Динамо» — фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.10, что примерно 47% вероятности исхода. Ничья идет за 3.90 (24%), успех «Ростова» — за 3.40 (29%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 3400 рублей, чистая прибыль — 2400 рублей.

В первом круге южане комфортно разобрались с противником (2:0). На то, что в гостях команда Карпина как минимум не проиграет, котировка — 1.79.

В предыдущих четырех очных матчах соперники забили меньше трех голов, поэтому есть смысл рассмотреть ставку на ТМ 2.5 за 1.96.

Забьют ли обе команды? В трех из пяти последних встреч обмен голами происходил. На него можно поставить за 1.75, на обратный исход — за 2.08.

В составе «Динамо» эксперты в первую очередь ждут голов от Федора Смолова и Константина Тюкавина (коэффициент — 2.75), у «Ростова» — от Егора Голенкова (4.00).

Антон Зиньковский и&nbsp;Георгий Джикия. 20 минут без голов в матче ЦСКА со «Спартаком» принесли игроку букмекера 1 440 000 рублей

Три наиболее вероятных точных счета намекают на победу хозяев:

  • ничья 1:1 идет за 6.50;

  • победа бело-голубых 1:0 — за 7.60;

  • 2:1 — за 8.40.

Успех «Динамо» в матче с учетом основного времени и серии пенальти доступен за 1.65, «Ростова» — за 2.32.

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«Локомотив» — «Химки»: где смотреть матч Кубка России 18 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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