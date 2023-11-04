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«Реал Сосьедад» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 4 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Реал Сосьедад» — «Барселона» 4 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Роберт Левандовски («Барселона»).
Фото Global Look Press

4 ноября «Реал Сосьедад» примет «Барселону» в 12-м туре чемпионата Испании. Поединок пройдет в Сан-Себастьяне на «Реале Арене» и стартует в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Хавьер Альберола Рохас. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Испания. Ла Лига. 12-й тур
04 нояб, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Барселона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Барсе». Победу гостей предложили за 2.25, это соответствует примерно 39% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 3.49 (29%), успех бело-голубых — за 3.14 (32%).

«Обе забьют» оценили в 1.72, коэффициент на обратный вариант — 2.13. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.93.

Триумф каталонцев с форой (0) можно сыграть за 1.64. Этот же рынок на «Сосьедад» ждет вас за 2.25.

Роберт Левандовски восстановился после травмы и, вероятно, появится на поле с первых минут. Специалисты считают поляка самым вероятным автором взятия ворот и дали на точный удар форварда котировку 2.37.

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В двух предыдущих выездах в ла лиге блауграну дважды огорчили «Мальорка» (2:2) и «Гранада» (2:2). Индивидуальный тотал басков больше 1.5 гола представлен за 2.64.

Наиболее возможный итог поединка, по мнению экспертов, — ничья 1:1. Такой счет идет за 6.50.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
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«Боруссия Дортмунд» — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 4 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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