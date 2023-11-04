«Реал Сосьедад» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 4 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
4 ноября «Реал Сосьедад» примет «Барселону» в 12-м туре чемпионата Испании. Поединок пройдет в Сан-Себастьяне на «Реале Арене» и стартует в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Хавьер Альберола Рохас. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Барсе». Победу гостей предложили за 2.25, это соответствует примерно 39% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 3.49 (29%), успех бело-голубых — за 3.14 (32%).
«Обе забьют» оценили в 1.72, коэффициент на обратный вариант — 2.13. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.93.
Триумф каталонцев с форой (0) можно сыграть за 1.64. Этот же рынок на «Сосьедад» ждет вас за 2.25.
Роберт Левандовски восстановился после травмы и, вероятно, появится на поле с первых минут. Специалисты считают поляка самым вероятным автором взятия ворот и дали на точный удар форварда котировку 2.37.
В двух предыдущих выездах в ла лиге блауграну дважды огорчили «Мальорка» (2:2) и «Гранада» (2:2). Индивидуальный тотал басков больше 1.5 гола представлен за 2.64.
Наиболее возможный итог поединка, по мнению экспертов, — ничья 1:1. Такой счет идет за 6.50.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
10
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
11
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
12
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
13
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1