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«Боруссия Дортмунд» — «Бавария»: где смотреть матч бундеслиги 4 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Боруссия Дортмунд» — «Бавария» 4 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Харри Кейн, Эрик Максим Шупо-Мотинг и Матис Тель («Бавария»).
Фото Global Look Press

4 ноября в 10-м туре бундеслиги «Бавария» приедет в Дортмунд в гости к «Боруссии». Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» начнется в 20.30 по московскому времени. Соперников рассудит бригада Дениза Айтекина. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» с 20.25 мск.

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
04 нояб, 20:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Бавария

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, три очка достанутся «Баварии»: поставить на успех красных можно с коэффициентом 1.79, это около 40% вероятности. Раздел очков оценили в 4.41 (23%). Триумф черно-желтых предложен с котировкой 3.77 (27%).

Последняя разборка соперников на «Сигнал Идуна Парк» закончилась вничью (2:2). Если считаете, что хозяева снова как минимум не уступят, вас ждет рынок 1Х за 2.07.

Тотал больше трех голов дали за 1.45, ТМ 3 представлен за 2.70. Опцию «обе забьют» можно взять за 1.37, обратный вариант — за 3.14.

«Боруссия» не пропустила в пяти домашних поединках из семи. Еще один «сухарь» дортмундцев доступен за 7.50.

Лаутаро Мартинес (&laquo;Интер&raquo;). «Интер» и «Аталанта» мощно прошли вторую половину октября. Получится ли у команды Миранчука остановить Лаутаро и компанию?

Специалисты считают, что лучшие шансы отличиться — у Харри Кейна. Гол в исполнении англичанина идет за 1.68.

Четыре самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на победу мюнхенцев или «мирный» исход:

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ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Локомотив и FONBET представили осеннюю коллекцию мерча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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