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«Локомотив» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 5 ноября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 5 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Локомотив».
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

5 ноября на «РЖД Арене» состоится московское дерби — «Локомотив» примет «Спартак». Встреча 14-го тура РПЛ стартует в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Павел Кукуян. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» начнется в 18.30 мск, на «Матч! Премьер» — в 19.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали минимальное предпочтение хозяевам: триумф «Локомотива» оценили котировкой 2.52, это около 36% вероятности. Успех «Спартака» — за 2.67 (37%). Раздел очков идет за 3.71 (27%).

Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.13.

Команды обменялись меткими ударами в половине из шести недавних столкновений. Вариант «обе забьют» доступен за 1.62, обратный рынок — за 2.28.

Железнодорожники не пропустили в двух домашних встречах подряд — против «Динамо» (0:0) в чемпионате и «Рубина» (3:0) в Кубке. На то, что «Спартак» тоже не огорчит красно-зеленых, предложили коэффициент 3.68.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Спартак»

Красно-белых настигла затяжная осенняя хандра — лишь одна виктория в шести последних матчах. Помимо успеха во встрече с «Нижним Новгородом» (2:0) положительные эмоции мог доставить разве что итог дерби с ЦСКА (2:2). В остальном — полный мрак. В трех поединках из четырех парни Гильермо Абаскаля влетели всухую — «Крыльям Советов» (0:4), «Динамо» (0:3) и «Факелу» (0:2). Зарубились только с «Краснодаром» (2:3), но проиграли из-за автогола. Железнодорожники в этом сезоне уступили на своем поле всего однажды — «Оренбургу» (0:2) в середине сентября, а после этого добыли на «РЖД Арене» три победы и ничью. За четыре дня до разборки со «Спартаком» коллектив Михаила Галактионова прихлопнул «Рубин» (3:0) в Кубке России. Вряд ли домашней серии красно-зеленых без поражений что-то угрожает.

Рекомендуемая ставка: «Локомотив» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.66.

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ФК Локомотив (Москва)
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«Реал Сосьедад» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 4 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
2
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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