«Локомотив» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 5 ноября 2023 года
5 ноября на «РЖД Арене» состоится московское дерби — «Локомотив» примет «Спартак». Встреча 14-го тура РПЛ стартует в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Павел Кукуян. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» начнется в 18.30 мск, на «Матч! Премьер» — в 19.25 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали минимальное предпочтение хозяевам: триумф «Локомотива» оценили котировкой 2.52, это около 36% вероятности. Успех «Спартака» — за 2.67 (37%). Раздел очков идет за 3.71 (27%).
Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.13.
Команды обменялись меткими ударами в половине из шести недавних столкновений. Вариант «обе забьют» доступен за 1.62, обратный рынок — за 2.28.
Железнодорожники не пропустили в двух домашних встречах подряд — против «Динамо» (0:0) в чемпионате и «Рубина» (3:0) в Кубке. На то, что «Спартак» тоже не огорчит красно-зеленых, предложили коэффициент 3.68.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Спартак»
Красно-белых настигла затяжная осенняя хандра — лишь одна виктория в шести последних матчах. Помимо успеха во встрече с «Нижним Новгородом» (2:0) положительные эмоции мог доставить разве что итог дерби с ЦСКА (2:2). В остальном — полный мрак. В трех поединках из четырех парни Гильермо Абаскаля влетели всухую — «Крыльям Советов» (0:4), «Динамо» (0:3) и «Факелу» (0:2). Зарубились только с «Краснодаром» (2:3), но проиграли из-за автогола. Железнодорожники в этом сезоне уступили на своем поле всего однажды — «Оренбургу» (0:2) в середине сентября, а после этого добыли на «РЖД Арене» три победы и ничью. За четыре дня до разборки со «Спартаком» коллектив Михаила Галактионова прихлопнул «Рубин» (3:0) в Кубке России. Вряд ли домашней серии красно-зеленых без поражений что-то угрожает.
Рекомендуемая ставка: «Локомотив» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.66.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
2
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
10
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
11
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
12
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
13
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1