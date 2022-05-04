После гостевого поражения 3:4 «Реал» в ответном матче Лиги чемпионов примет «Манчестер Сити». Игра состоится 4 мая 2022 года на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи доступна на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Начало эфира — в 21.45 мск. Главный арбитр — итальянец Даниэле Орсато.

Несмотря на то что матч состоится в Мадриде и станет для «Манчестер Сити» гостевым, именно команда Пепа Гвардиолы — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 2.10, это примерно 47% вероятности. Успех «Реала» оценен котировкой 3.30 (30%), ничья — 4.10 (23%).

Ставка в 1000 рублей на ничью принесет выигрыш в 4100 рублей в случае «мирного» исхода.

Верите, что «Реал» сдержит соперника и не проиграет? На 1Х можно поставить за 1.79.

На игру предложена широкая линия ставок на тотал голов:

ТБ 2.5 идет за 1.48, ТМ 2.5 — за 2.65;

ТБ 3.5 идет за 2.23, ТМ 3.5 — за 1.66;

ТБ 4.5 идет за 3.80, ТМ 4.5 — за 1.27.

В первом матче один из семи мячей был забит с пенальти. На 11-метровый в ответной встрече предложен коэффициент 2.40, на удаление — 4.00.

Автор точного удара с точки — фантастический Карим Бензема. Очередной гол француза оценен котировкой 2.20.

Самый вероятный итоговый счет предстоящей игры — ничья 1:1 за 7.90.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Манчестер Сити»

«Сити» был намного сильнее в первой игре, а счет 4:3 не отражает реального положения сил. «Горожане» все голы забили в результате комбинаций, а еще запороли множество других солидных моментов. «Реал» же в двух эпизодах отличился на ровном месте: ошибка Фернандиньо перед голом Винисиуса и игра рукой Лапорта — случайности. В ответной встрече, где у Пепа будет лучший выбор защитников, «Сити» не позволит сопернику забивать так просто.

Рекомендуемая ставка: П2 за 2.10.