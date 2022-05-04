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«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов 4 мая 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» 4 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Карло Анчелотти («Реал»).
Фото Global Look Press

После гостевого поражения 3:4 «Реал» в ответном матче Лиги чемпионов примет «Манчестер Сити». Игра состоится 4 мая 2022 года на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи доступна на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Начало эфира — в 21.45 мск. Главный арбитр — итальянец Даниэле Орсато.

Лига чемпионов. 1/2 финала
04 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Манчестер Сити

Несмотря на то что матч состоится в Мадриде и станет для «Манчестер Сити» гостевым, именно команда Пепа Гвардиолы — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 2.10, это примерно 47% вероятности. Успех «Реала» оценен котировкой 3.30 (30%), ничья — 4.10 (23%).

Ставка в 1000 рублей на ничью принесет выигрыш в 4100 рублей в случае «мирного» исхода.

Верите, что «Реал» сдержит соперника и не проиграет? На 1Х можно поставить за 1.79.

На игру предложена широкая линия ставок на тотал голов:

  • ТБ 2.5 идет за 1.48, ТМ 2.5 — за 2.65;

  • ТБ 3.5 идет за 2.23, ТМ 3.5 — за 1.66;

  • ТБ 4.5 идет за 3.80, ТМ 4.5 — за 1.27.

В первом матче один из семи мячей был забит с пенальти. На 11-метровый в ответной встрече предложен коэффициент 2.40, на удаление — 4.00.

Автор точного удара с точки — фантастический Карим Бензема. Очередной гол француза оценен котировкой 2.20.

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Самый вероятный итоговый счет предстоящей игры — ничья 1:1 за 7.90.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Манчестер Сити»

«Сити» был намного сильнее в первой игре, а счет 4:3 не отражает реального положения сил. «Горожане» все голы забили в результате комбинаций, а еще запороли множество других солидных моментов. «Реал» же в двух эпизодах отличился на ровном месте: ошибка Фернандиньо перед голом Винисиуса и игра рукой Лапорта — случайности. В ответной встрече, где у Пепа будет лучший выбор защитников, «Сити» не позволит сопернику забивать так просто.

Рекомендуемая ставка: П2 за 2.10.

Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
0
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«Реал» — «Манчестер Сити»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов 4 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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