«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов 4 мая 2022 года
После гостевого поражения 3:4 «Реал» в ответном матче Лиги чемпионов примет «Манчестер Сити». Игра состоится 4 мая 2022 года на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи доступна на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Начало эфира — в 21.45 мск. Главный арбитр — итальянец Даниэле Орсато.
Несмотря на то что матч состоится в Мадриде и станет для «Манчестер Сити» гостевым, именно команда Пепа Гвардиолы — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 2.10, это примерно 47% вероятности. Успех «Реала» оценен котировкой 3.30 (30%), ничья — 4.10 (23%).
Ставка в 1000 рублей на ничью принесет выигрыш в 4100 рублей в случае «мирного» исхода.
Верите, что «Реал» сдержит соперника и не проиграет? На 1Х можно поставить за 1.79.
На игру предложена широкая линия ставок на тотал голов:
В первом матче один из семи мячей был забит с пенальти. На 11-метровый в ответной встрече предложен коэффициент 2.40, на удаление — 4.00.
Автор точного удара с точки — фантастический Карим Бензема. Очередной гол француза оценен котировкой 2.20.
Самый вероятный итоговый счет предстоящей игры — ничья 1:1 за 7.90.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Манчестер Сити»
«Сити» был намного сильнее в первой игре, а счет 4:3 не отражает реального положения сил. «Горожане» все голы забили в результате комбинаций, а еще запороли множество других солидных моментов. «Реал» же в двух эпизодах отличился на ровном месте: ошибка Фернандиньо перед голом Винисиуса и игра рукой Лапорта — случайности. В ответной встрече, где у Пепа будет лучший выбор защитников, «Сити» не позволит сопернику забивать так просто.
Рекомендуемая ставка: П2 за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|1 : 0
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0