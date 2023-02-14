«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов 15 февраля 2023 года
15 февраля в матче 1/8 Лиги чемпионов встретятся финалисты турнира 2020 года — «ПСЖ» и «Бавария». Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — англичанин Майкл Оливер. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», эфир стартует в 22.45 мск.
По мнению букмекеров, у команд практически равные шансы на успех: поставить на победу хозяев можно с котировкой 2.65, что составляет примерно 37% вероятности. Успех гостей доступен за чуть меньшие 2.60 (38%). Ничья идет за 3.80 (25%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3800 рублей.
Также вы можете сразу попробовать угадать команду, которая выйдет в 1/4 финала. Поставить на «ПСЖ» можно за 2.42, на «Баварию» — за 1.61.
Три наиболее вероятных результата матча в Париже отражают примерно равные шансы соперников:
• ничья 1:1 идет за 7.60;
• победа парижан 2:1 — за 9.30;
• успех мюнхенцев с таким же счетом — тоже за 9.30.
Аналитики предвкушают яркий матч: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.50.
Наиболее вероятный автор первого гола в игре — Килиан Мбаппе. Поставить на то, что француз откроет счет на «Парк де Пренс», можно с коэффициентом 5.50.
Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» 15 февраля 2023 года
Обе команды обладают топовыми составами, но к очному матчу могут подойти без важных исполнителей. У «ПСЖ» под вопросом участие Мбаппе, Лионеля Месси и Марко Верратти. За несколько дней до матча главный тренер парижан Кристоф Гальтье заявлял, что Килиан точно не сыграет против «Баварии», но позже французские СМИ представили обратную информацию. В составе мюнхенцев же до сих пор травмирован Садио Мане.
При этом команды все равно показывают отличную результативность: «Бавария» в трех последних играх во всех турнирах забила 11 мячей, «ПСЖ» же в среднем по сезону заколачивает 2.6 гола за матч. Также соперники результативно выступили на групповом этапе ЛЧ: парижане за шесть туров вонзили 16 мячей, мюнхенцы — 18.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 — за 1.52.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2