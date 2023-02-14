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«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов 15 февраля 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» 15 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Кингсли Коман («Бавария») на пресс-конференции перед матчем с «ПСЖ».
Фото Global Look Press

15 февраля в матче 1/8 Лиги чемпионов встретятся финалисты турнира 2020 года — «ПСЖ» и «Бавария». Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главный арбитр — англичанин Майкл Оливер. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», эфир стартует в 22.45 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала
14 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Бавария

По мнению букмекеров, у команд практически равные шансы на успех: поставить на победу хозяев можно с котировкой 2.65, что составляет примерно 37% вероятности. Успех гостей доступен за чуть меньшие 2.60 (38%). Ничья идет за 3.80 (25%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3800 рублей.

Также вы можете сразу попробовать угадать команду, которая выйдет в 1/4 финала. Поставить на «ПСЖ» можно за 2.42, на «Баварию» — за 1.61.

Три наиболее вероятных результата матча в Париже отражают примерно равные шансы соперников:

• ничья 1:1 идет за 7.60;

• победа парижан 2:1 — за 9.30;

• успех мюнхенцев с таким же счетом — тоже за 9.30.

Аналитики предвкушают яркий матч: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.50.

Наиболее вероятный автор первого гола в игре — Килиан Мбаппе. Поставить на то, что француз откроет счет на «Парк де Пренс», можно с коэффициентом 5.50.

Звезды &laquo;ПСЖ&raquo;. «ПСЖ» — «Бавария»: даже возвращение Месси и Мбаппе не гарантирует парижанам успех

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» 15 февраля 2023 года

Обе команды обладают топовыми составами, но к очному матчу могут подойти без важных исполнителей. У «ПСЖ» под вопросом участие Мбаппе, Лионеля Месси и Марко Верратти. За несколько дней до матча главный тренер парижан Кристоф Гальтье заявлял, что Килиан точно не сыграет против «Баварии», но позже французские СМИ представили обратную информацию. В составе мюнхенцев же до сих пор травмирован Садио Мане.

При этом команды все равно показывают отличную результативность: «Бавария» в трех последних играх во всех турнирах забила 11 мячей, «ПСЖ» же в среднем по сезону заколачивает 2.6 гола за матч. Также соперники результативно выступили на групповом этапе ЛЧ: парижане за шесть туров вонзили 16 мячей, мюнхенцы — 18.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 — за 1.52.

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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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9
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