14 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды из Москвы — «Спартак» и «Динамо». Игра пройдет на льду домашней арены красно-белых «Мегаспорт», начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL, эфир стартует в 19.15 мск.

Букмекеры считают бело-голубых фаворитами: победа «Динамо» в основное время доступна с коэффициентом 2.34, это примерно 41% вероятности. Успех «Спартака» предложен с котировкой 2.85 (34%), ничья идет за 3.60 (26%).

Верите в победу хозяев? Ставка в 1000 рублей на победу красно-белых в основное время при благоприятном исходе принесет 2850 рублей.

Также представлены рынки на выигрыш любой из команд с учетом овертайма и серии буллитов. Успех «Спартака» доступен за 2.12, «Динамо» — за 1.72.

На матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 4.10, Ф2(+1.5) — за 1.21;

• Ф2(-1.5) идет за 3.10, Ф1(+1.5) — за 1.34.

Команды встречались в этом сезоне уже трижды: две игры завершились в серии буллитов (коллективы обменялись победами), одна — успехом бело-голубых в основное время. Поставить на то, что красно-белые снова как минимум не уступят в трех периодах, можно за 1.56.

Тотал больше 4.5 гола оценен в 1.98, ТМ 4.5 — в 1.82.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» 14 февраля 2023 года

Красно-белые подходят к матчу в плохой форме: команда Игоря Гришина одержала лишь одну победу в последних семи играх регулярки и уже вывалилась из зоны плей-офф — идет девятой в Западной конференции. «Динамо» же достаточно стабильно набирает очки и входит в топ-5 «Запада» и имеет шансы подняться еще выше. В этом сезоне бело-голубые ни разу не уступили «Спартаку» в основное время: две встречи завершились в серии буллитов, одна — убедительной победой «Динамо» 5:2.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.70.