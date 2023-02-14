«Спартак» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 14 февраля 2023 года
14 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды из Москвы — «Спартак» и «Динамо». Игра пройдет на льду домашней арены красно-белых «Мегаспорт», начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL, эфир стартует в 19.15 мск.
Букмекеры считают бело-голубых фаворитами: победа «Динамо» в основное время доступна с коэффициентом 2.34, это примерно 41% вероятности. Успех «Спартака» предложен с котировкой 2.85 (34%), ничья идет за 3.60 (26%).
Верите в победу хозяев? Ставка в 1000 рублей на победу красно-белых в основное время при благоприятном исходе принесет 2850 рублей.
Также представлены рынки на выигрыш любой из команд с учетом овертайма и серии буллитов. Успех «Спартака» доступен за 2.12, «Динамо» — за 1.72.
На матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) можно взять за 4.10, Ф2(+1.5) — за 1.21;
• Ф2(-1.5) идет за 3.10, Ф1(+1.5) — за 1.34.
Команды встречались в этом сезоне уже трижды: две игры завершились в серии буллитов (коллективы обменялись победами), одна — успехом бело-голубых в основное время. Поставить на то, что красно-белые снова как минимум не уступят в трех периодах, можно за 1.56.
Тотал больше 4.5 гола оценен в 1.98, ТМ 4.5 — в 1.82.
Прогноз и ставка на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» 14 февраля 2023 года
Красно-белые подходят к матчу в плохой форме: команда Игоря Гришина одержала лишь одну победу в последних семи играх регулярки и уже вывалилась из зоны плей-офф — идет девятой в Западной конференции. «Динамо» же достаточно стабильно набирает очки и входит в топ-5 «Запада» и имеет шансы подняться еще выше. В этом сезоне бело-голубые ни разу не уступили «Спартаку» в основное время: две встречи завершились в серии буллитов, одна — убедительной победой «Динамо» 5:2.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2