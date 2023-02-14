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«Спартак» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ 14 февраля 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» 14 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Илья Талалуев («Спартак»).
Фото Global Look Press

14 февраля в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся команды из Москвы — «Спартак» и «Динамо». Игра пройдет на льду домашней арены красно-белых «Мегаспорт», начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL, эфир стартует в 19.15 мск.

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Букмекеры считают бело-голубых фаворитами: победа «Динамо» в основное время доступна с коэффициентом 2.34, это примерно 41% вероятности. Успех «Спартака» предложен с котировкой 2.85 (34%), ничья идет за 3.60 (26%).

Верите в победу хозяев? Ставка в 1000 рублей на победу красно-белых в основное время при благоприятном исходе принесет 2850 рублей.

Также представлены рынки на выигрыш любой из команд с учетом овертайма и серии буллитов. Успех «Спартака» доступен за 2.12, «Динамо» — за 1.72.

На матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 4.10, Ф2(+1.5) — за 1.21;

• Ф2(-1.5) идет за 3.10, Ф1(+1.5) — за 1.34.

Команды встречались в этом сезоне уже трижды: две игры завершились в серии буллитов (коллективы обменялись победами), одна — успехом бело-голубых в основное время. Поставить на то, что красно-белые снова как минимум не уступят в трех периодах, можно за 1.56.

Тотал больше 4.5 гола оценен в 1.98, ТМ 4.5 — в 1.82.

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Прогноз и ставка на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» 14 февраля 2023 года

Красно-белые подходят к матчу в плохой форме: команда Игоря Гришина одержала лишь одну победу в последних семи играх регулярки и уже вывалилась из зоны плей-офф — идет девятой в Западной конференции. «Динамо» же достаточно стабильно набирает очки и входит в топ-5 «Запада» и имеет шансы подняться еще выше. В этом сезоне бело-голубые ни разу не уступили «Спартаку» в основное время: две встречи завершились в серии буллитов, одна — убедительной победой «Динамо» 5:2.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.70.

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«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов 14 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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