13 февраля в 22-м туре серии А аутсайдер «Сампдория» примет дома одного из лидеров — «Интер». Игра состоится на стадионе «Луиджи Феррарис» и начнется в 22.45 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире в России можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Главный арбитр — Фабио Мареска.

«Интер» — фаворит встречи, по мнению букмекеров. На победу миланцев можно поставить за 1.45, что составляет приблизительно 68% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (21%), успех «Сампдории» — за 8.10 (11%).

Ставка в 1000 рублей на домашнюю команду в случае ее победы обеспечит выплату в 8100 рублей, а чистая прибыль составит 7100 рублей.

«Интер» разнес «Сампдорию» в первом круге со счетом 3:0. При этом 45% матчей нерадзурри завершаются через «верх» по голам. Тотал больше 2.5 доступен за 1.83.

В пяти последних матчах «Интер» пропустил лишь два мяча и выдал три сухие встречи. Котировка на то, что «Сампдория» не забьет, — 2.02.

«Моряки» еще ни разу не победили на домашнем стадионе в серии А. В среднем в играх на своем поле генуэзцы набирают 0.2 очка, а в выездных — 0.7. Фора (-1.5) на «Интер» доступна за 2.24.

На победу нерадзурри хотя бы в одном тайме котировка — 1.94, на успех в обеих половинах — 3.40.

Черно-синие выиграли три последних матча с разницей в один мяч. На их викторию с разницей в один или два мяча предложена котировка — 2.05.

Только 33% матчей с участием «Интера» заканчивается с забитыми мячами у обеих команд. Ставку на «обе забьют — нет» можно сделать за 1.70.

Эксперты полагают, что матч завершится сухой победой «Интера» — 1:0, 2:0 или 3:0. Вероятность такого исхода оценена в 2.38.