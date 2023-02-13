«Сампдория» — «Интер»: где смотреть матч серии А 13 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
13 февраля в 22-м туре серии А аутсайдер «Сампдория» примет дома одного из лидеров — «Интер». Игра состоится на стадионе «Луиджи Феррарис» и начнется в 22.45 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире в России можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Главный арбитр — Фабио Мареска.
«Интер» — фаворит встречи, по мнению букмекеров. На победу миланцев можно поставить за 1.45, что составляет приблизительно 68% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (21%), успех «Сампдории» — за 8.10 (11%).
Ставка в 1000 рублей на домашнюю команду в случае ее победы обеспечит выплату в 8100 рублей, а чистая прибыль составит 7100 рублей.
«Интер» разнес «Сампдорию» в первом круге со счетом 3:0. При этом 45% матчей нерадзурри завершаются через «верх» по голам. Тотал больше 2.5 доступен за 1.83.
В пяти последних матчах «Интер» пропустил лишь два мяча и выдал три сухие встречи. Котировка на то, что «Сампдория» не забьет, — 2.02.
«Моряки» еще ни разу не победили на домашнем стадионе в серии А. В среднем в играх на своем поле генуэзцы набирают 0.2 очка, а в выездных — 0.7. Фора (-1.5) на «Интер» доступна за 2.24.
На победу нерадзурри хотя бы в одном тайме котировка — 1.94, на успех в обеих половинах — 3.40.
Черно-синие выиграли три последних матча с разницей в один мяч. На их викторию с разницей в один или два мяча предложена котировка — 2.05.
Только 33% матчей с участием «Интера» заканчивается с забитыми мячами у обеих команд. Ставку на «обе забьют — нет» можно сделать за 1.70.
Эксперты полагают, что матч завершится сухой победой «Интера» — 1:0, 2:0 или 3:0. Вероятность такого исхода оценена в 2.38.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2