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«Сампдория» — «Интер»: где смотреть матч серии А 13 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Сампдория» — «Интер» 13 февраля 2023 года
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Дензел Думфрис.
Фото Global Look Press

13 февраля в 22-м туре серии А аутсайдер «Сампдория» примет дома одного из лидеров — «Интер». Игра состоится на стадионе «Луиджи Феррарис» и начнется в 22.45 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире в России можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Главный арбитр — Фабио Мареска.

Италия. Серия А. 22-й тур
13 февр, 22:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Интер

«Интер» — фаворит встречи, по мнению букмекеров. На победу миланцев можно поставить за 1.45, что составляет приблизительно 68% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (21%), успех «Сампдории» — за 8.10 (11%).

Ставка в 1000 рублей на домашнюю команду в случае ее победы обеспечит выплату в 8100 рублей, а чистая прибыль составит 7100 рублей.

«Интер» разнес «Сампдорию» в первом круге со счетом 3:0. При этом 45% матчей нерадзурри завершаются через «верх» по голам. Тотал больше 2.5 доступен за 1.83.

В пяти последних матчах «Интер» пропустил лишь два мяча и выдал три сухие встречи. Котировка на то, что «Сампдория» не забьет, — 2.02.

«Моряки» еще ни разу не победили на домашнем стадионе в серии А. В среднем в играх на своем поле генуэзцы набирают 0.2 очка, а в выездных — 0.7. Фора (-1.5) на «Интер» доступна за 2.24.

На победу нерадзурри хотя бы в одном тайме котировка — 1.94, на успех в обеих половинах — 3.40.

Черно-синие выиграли три последних матча с разницей в один мяч. На их викторию с разницей в один или два мяча предложена котировка — 2.05.

Только 33% матчей с участием «Интера» заканчивается с забитыми мячами у обеих команд. Ставку на «обе забьют — нет» можно сделать за 1.70.

Эксперты полагают, что матч завершится сухой победой «Интера» — 1:0, 2:0 или 3:0. Вероятность такого исхода оценена в 2.38.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Сампдория
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«Эспаньол» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч ла лиги 13 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

 7
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Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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