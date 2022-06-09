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Португалия — Чехия: прогноз на матч Лиги наций 9 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Португалия — Чехия 9 июня 2022 года
Евгений Коростелев
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Фото Global Look Press

9 июня 2022 года состоится матч третьего тура группового этапа Лиги наций, в котором Португалия примет Чехию. Встреча пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит игру арбитр из Словении Матей Юг.

Лига наций A. Группа 2
09 июн, 21:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
Чехия

Португалия — безусловный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На успех команды Фернанду Сантуша можно поставить с котировкой 1.44, это примерно 69% вероятности исхода. Ничью предлагается взять за 4.70 (21%). Победу чехов — за 7.80 (10%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 4700 рублей и чистую прибыль в 3700 рублей.

Команды играют достаточно результативно. На ТБ 2.5 коэффициент 1.80, на ТМ 2.5 — 2.07.

В четырех из пяти матчей с участием Португалии случился обмен голами, у Чехии — в трех из пяти. Вариант «обе забьют» идет за 2.08, противоположный исход — за 1.75.

Чехия едва не обыграла Испанию во втором туре — упустила победу на 90-й минуте. На то, что команда Ярослава Шелгавого не проиграет Португалии, котировка 2.90.

Волевой триумф одной из команд можно взять за 6.00.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — успех Португалии 2:0 за 6.10.

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Прогноз и ставка на матч Португалия — Чехия

Чехия приятно удивляет на старте турнира — набрала четыре очка во встречах со Швейцарией (2:1) и Испанией (2:2). Португальцы делят с ними первую строчку. Конечно, атака команды Фернанду Сантуша — что-то фантастическое и супермощное. Но с обороной есть проблемы — там до сих пор пылит опытный, но очень возрастной Пепе.

Вероятно, дома Криштиану и Ко добьются победы, но вряд ли отыграют на ноль. Чехи сделают все возможное, чтобы продлить голевую серию до четырех матчей.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.08.

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Швейцария — Испания: прогноз на матч Лиги наций 9 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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