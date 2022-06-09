9 июня 2022 года состоится матч третьего тура группового этапа Лиги наций, в котором Португалия примет Чехию. Встреча пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит игру арбитр из Словении Матей Юг.

Португалия — безусловный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На успех команды Фернанду Сантуша можно поставить с котировкой 1.44, это примерно 69% вероятности исхода. Ничью предлагается взять за 4.70 (21%). Победу чехов — за 7.80 (10%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 4700 рублей и чистую прибыль в 3700 рублей.

Команды играют достаточно результативно. На ТБ 2.5 коэффициент 1.80, на ТМ 2.5 — 2.07.

В четырех из пяти матчей с участием Португалии случился обмен голами, у Чехии — в трех из пяти. Вариант «обе забьют» идет за 2.08, противоположный исход — за 1.75.

Чехия едва не обыграла Испанию во втором туре — упустила победу на 90-й минуте. На то, что команда Ярослава Шелгавого не проиграет Португалии, котировка 2.90.

Волевой триумф одной из команд можно взять за 6.00.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — успех Португалии 2:0 за 6.10.

Прогноз и ставка на матч Португалия — Чехия

Чехия приятно удивляет на старте турнира — набрала четыре очка во встречах со Швейцарией (2:1) и Испанией (2:2). Португальцы делят с ними первую строчку. Конечно, атака команды Фернанду Сантуша — что-то фантастическое и супермощное. Но с обороной есть проблемы — там до сих пор пылит опытный, но очень возрастной Пепе.

Вероятно, дома Криштиану и Ко добьются победы, но вряд ли отыграют на ноль. Чехи сделают все возможное, чтобы продлить голевую серию до четырех матчей.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.08.