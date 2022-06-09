Португалия — Чехия: прогноз на матч Лиги наций 9 июня 2022 года
9 июня 2022 года состоится матч третьего тура группового этапа Лиги наций, в котором Португалия примет Чехию. Встреча пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит игру арбитр из Словении Матей Юг.
Португалия — безусловный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На успех команды Фернанду Сантуша можно поставить с котировкой 1.44, это примерно 69% вероятности исхода. Ничью предлагается взять за 4.70 (21%). Победу чехов — за 7.80 (10%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 4700 рублей и чистую прибыль в 3700 рублей.
Команды играют достаточно результативно. На ТБ 2.5 коэффициент 1.80, на ТМ 2.5 — 2.07.
В четырех из пяти матчей с участием Португалии случился обмен голами, у Чехии — в трех из пяти. Вариант «обе забьют» идет за 2.08, противоположный исход — за 1.75.
Чехия едва не обыграла Испанию во втором туре — упустила победу на 90-й минуте. На то, что команда Ярослава Шелгавого не проиграет Португалии, котировка 2.90.
Волевой триумф одной из команд можно взять за 6.00.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — успех Португалии 2:0 за 6.10.
Прогноз и ставка на матч Португалия — Чехия
Чехия приятно удивляет на старте турнира — набрала четыре очка во встречах со Швейцарией (2:1) и Испанией (2:2). Португальцы делят с ними первую строчку. Конечно, атака команды Фернанду Сантуша — что-то фантастическое и супермощное. Но с обороной есть проблемы — там до сих пор пылит опытный, но очень возрастной Пепе.
Вероятно, дома Криштиану и Ко добьются победы, но вряд ли отыграют на ноль. Чехи сделают все возможное, чтобы продлить голевую серию до четырех матчей.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.08.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0