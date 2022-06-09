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Швеция — Сербия: прогноз на матч Лиги наций 9 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Швеция — Сербия 9 июня 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press

9 июня в матче третьего тура группового этапа Лиги наций сборная Швеции на «Френдс Арене» примет Сербию. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет «Okko Спорт».

Лига наций B. Группа 4
09 июн, 21:45. Friends Arena (Стокгольм)
Швеция
Сербия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ чуть больше верят в шведов. Поставить на победу хозяев можно за 2.70, это примерно 37% вероятности. На успех Сербии коэффициент — 2.85 (35%), на ничью — 3.20 (28%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3200 рублей, чистый выигрыш — 2200 рублей.

Ставку «гости не проиграют» можно взять за 1.50.

Всего в трех из прошедших десяти матчей с участием шведов забивали обе команды, у сербов таких игр было пять. На «обе забьют — нет» можно поставить за 1.83.

В шести из прошедших десяти матчей Сербии было забито три и больше мячей, у Швеции чуть меньше — в четырех из десяти. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно с котировкой 2.30, на обратный исход — за 1.67.

Для подстраховки в равном матче можно воспользоваться рынком с форами — например, Ф1(0) за 1.88 или Ф2(0) — за 2.00.

Наиболее вероятный точный счет матча — ничья 1:1 за 6.00.

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Прогноз и ставка на матч Швеция — Сербия

Шведы и сербы в этой Лиге наций успели одинаково пострадать — обеим сборным забил Эрлинг Холанн, в результате чего следовало поражение. Норвегия в целом играет как будущий победитель группы, и поражение от лидера хорошо подчеркивает, что Швеция и Сербия очень похожи. Приличные составы, неплохая форма — но без особых козырей для того, чтобы добиться нужного результата.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.20.

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Португалия — Чехия: прогноз на матч Лиги наций 9 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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