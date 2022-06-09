9 июня в матче третьего тура группового этапа Лиги наций сборная Швеции на «Френдс Арене» примет Сербию. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ чуть больше верят в шведов. Поставить на победу хозяев можно за 2.70, это примерно 37% вероятности. На успех Сербии коэффициент — 2.85 (35%), на ничью — 3.20 (28%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае успеха выплата составит 3200 рублей, чистый выигрыш — 2200 рублей.

Ставку «гости не проиграют» можно взять за 1.50.

Всего в трех из прошедших десяти матчей с участием шведов забивали обе команды, у сербов таких игр было пять. На «обе забьют — нет» можно поставить за 1.83.

В шести из прошедших десяти матчей Сербии было забито три и больше мячей, у Швеции чуть меньше — в четырех из десяти. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно с котировкой 2.30, на обратный исход — за 1.67.

Для подстраховки в равном матче можно воспользоваться рынком с форами — например, Ф1(0) за 1.88 или Ф2(0) — за 2.00.

Наиболее вероятный точный счет матча — ничья 1:1 за 6.00.

Прогноз и ставка на матч Швеция — Сербия

Шведы и сербы в этой Лиге наций успели одинаково пострадать — обеим сборным забил Эрлинг Холанн, в результате чего следовало поражение. Норвегия в целом играет как будущий победитель группы, и поражение от лидера хорошо подчеркивает, что Швеция и Сербия очень похожи. Приличные составы, неплохая форма — но без особых козырей для того, чтобы добиться нужного результата.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.20.