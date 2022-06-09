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Швейцария — Испания: прогноз на матч Лиги наций 9 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Швейцария — Испания 9 июня 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press

9 июня в третьем туре группового этапа Лиги наций сборная Швейцарии на стадионе «Стад де Женев» примет Испанию. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 2
09 июн, 21:45. Stade de Geneve (Женева)
Швейцария
Испания

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами испанцев. На победу гостей можно поставить за 1.92, это примерно 52% вероятности. Коэффициент на Швейцарию — 4.30 (21%), на ничью — за 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный исход в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

На то, что Швейцария не проиграет, можно поставить за 1.94.

Добавить интриги можно с помощью форы — например, Ф1(+1) доступна за 1.49 или Ф2(-1) — за 2.60.

Вариант «обе забьют» зашел всего в четырех из десяти прошедших матчей с участием Швейцарии, у Испании таких игр было пять. Поставить на «обе забьют — нет» можно с котировкой 1.83.

Коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 2.10, на обратный исход — 1.78.

Швейцария в последних десяти матчах забивает в среднем 1.4 мяча за игру, Испания — 2.1 мяча. Поставить на ИТМ1 (1.5) можно за 1.30, на ИТБ2 (1.5) за 2.00.

Наиболее вероятный точный счет матча — победа Испании 1:0 за 6.20.

Луис Энрике, главный тренер сборной Испании. Швейцария — Испания: Энрике выбросит команду Якина из борьбы за плей-офф Лиги наций

Прогноз и ставка на матч Швейцария — Испания

Хотя к сборным это менее применимо, Швейцария все же в штопоре — уже четыре матча подряд без побед. Более того, во втором туре этой Лиги наций они получили четыре мяча от Криштиану и его товарищей. Те же испанцы идут гораздо лучше — проиграли последний раз Франции в финале Лиги наций. В этом розыгрыше тоже пока не побеждали (две ничьи), но хотя бы по четыре раза не пропускали. Швейцария слишком плоха.

Рекомендуемая ставка: победа Испании за 1.92.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

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Ростов

 14
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Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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