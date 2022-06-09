9 июня в третьем туре группового этапа Лиги наций сборная Швейцарии на стадионе «Стад де Женев» примет Испанию. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами испанцев. На победу гостей можно поставить за 1.92, это примерно 52% вероятности. Коэффициент на Швейцарию — 4.30 (21%), на ничью — за 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на ничейный исход в случае успеха выплата составит 3600 рублей.

На то, что Швейцария не проиграет, можно поставить за 1.94.

Добавить интриги можно с помощью форы — например, Ф1(+1) доступна за 1.49 или Ф2(-1) — за 2.60.

Вариант «обе забьют» зашел всего в четырех из десяти прошедших матчей с участием Швейцарии, у Испании таких игр было пять. Поставить на «обе забьют — нет» можно с котировкой 1.83.

Коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 2.10, на обратный исход — 1.78.

Швейцария в последних десяти матчах забивает в среднем 1.4 мяча за игру, Испания — 2.1 мяча. Поставить на ИТМ1 (1.5) можно за 1.30, на ИТБ2 (1.5) за 2.00.

Наиболее вероятный точный счет матча — победа Испании 1:0 за 6.20.

Прогноз и ставка на матч Швейцария — Испания

Хотя к сборным это менее применимо, Швейцария все же в штопоре — уже четыре матча подряд без побед. Более того, во втором туре этой Лиги наций они получили четыре мяча от Криштиану и его товарищей. Те же испанцы идут гораздо лучше — проиграли последний раз Франции в финале Лиги наций. В этом розыгрыше тоже пока не побеждали (две ничьи), но хотя бы по четыре раза не пропускали. Швейцария слишком плоха.

Рекомендуемая ставка: победа Испании за 1.92.