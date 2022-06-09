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Португалия — Чехия: где смотреть матч Лиги наций 9 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Португалия — Чехия 9 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Рикарду Хорта, сборная Португалии.
Фото Global Look Press

9 июня 2022 года в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» состоится матч третьего тура группового этапа Лиги наций, в котором Португалия примет Чехию. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит игру арбитр из Словении Матей Юг.

Лига наций A. Группа 2
09 июн, 21:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
Чехия

Португалия — абсолютный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На успех команды Криштиану Роналду можно поставить с коэффициентом 1.44, это примерно 69% вероятности исхода. На втором месте по шансам — ничья за 4.70 (21%). Победу чехов предложено оформить за 7.80 (10%).

Чехия в этой кампании набрала уже четыре очка в двух матчах. Верите, что теперь она победит и Португалию? Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае успешного исхода принесет 7800 рублей.

Но можете взять более безопасный вариант — «Чехия не проиграет» за 2.90.

Также неплохо выглядит ставка на победу команды Ярослава Шелгавого с форой:

  • Ф2(+1.5) идет за 1.69, Ф1(-1.5) — за 2.17;

  • Ф2(+2.5) идет за 1.24, Ф1(-2.5) — за 4.00.

Португальцы в последнем матче забили четыре мяча в ворота Швейцарии, а Чехия сделала то же самое на двоих с Испанией. На тотал больше 2.5 гола можно поставить с котировкой 1.84, на ТМ 2.5 — 2.03.

Криштиану Роналду в&nbsp;матче против сборной Испании. Португалия — Чехия: Роналду разделается с конкурентом за первое место в группе

Вариант «обе забьют» оценен в 2.08, «обе забьют — нет» — в 1.75.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков:

  • 2:0 — за 6.10;
  • 1:0 — за 6.20;
  • 2:1 — за 8.10.
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Сборная Чехии по футболу
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Швейцария — Испания: где смотреть матч Лиги наций 9 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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