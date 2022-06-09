9 июня 2022 года в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» состоится матч третьего тура группового этапа Лиги наций, в котором Португалия примет Чехию. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит игру арбитр из Словении Матей Юг.

Португалия — абсолютный фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На успех команды Криштиану Роналду можно поставить с коэффициентом 1.44, это примерно 69% вероятности исхода. На втором месте по шансам — ничья за 4.70 (21%). Победу чехов предложено оформить за 7.80 (10%).

Чехия в этой кампании набрала уже четыре очка в двух матчах. Верите, что теперь она победит и Португалию? Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае успешного исхода принесет 7800 рублей.

Но можете взять более безопасный вариант — «Чехия не проиграет» за 2.90.

Также неплохо выглядит ставка на победу команды Ярослава Шелгавого с форой:

Ф2(+1.5) идет за 1.69, Ф1(-1.5) — за 2.17;

Ф2(+2.5) идет за 1.24, Ф1(-2.5) — за 4.00.

Португальцы в последнем матче забили четыре мяча в ворота Швейцарии, а Чехия сделала то же самое на двоих с Испанией. На тотал больше 2.5 гола можно поставить с котировкой 1.84, на ТМ 2.5 — 2.03.

Вариант «обе забьют» оценен в 2.08, «обе забьют — нет» — в 1.75.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков: