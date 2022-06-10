Дания — Хорватия: прогноз на матч Лиги наций 10 июня 2022 года
10 июня в третьем туре группового этапа Лиги наций сборная Дании на стадионе «Паркен» сыграет с Хорватией. Матч начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит встречу Бартош Франковски из Польши.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в Данию. Коэффициент на победу хозяев — 1.90, это примерно 52% вероятности. На Хорватию можно поставить за 4.20 (23%), на ничью — за 3.70 (25%).
Ставка в 1000 рублей на успех гостей в случае нужного результата принесет 3700 рублей.
Вариант «гости не проиграют» можно взять за 1.96.
В семи из десяти прошедших матчей с участием датчан было забито три мяча и более, у хорватов таких встреч было шесть. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.08, на ТМ 2.5 — за 1.80.
Ставка «обе забьют» заходила в половине из десяти последних матчей Хорватии и в четырех играх у Дании. На то, что команды не обменяются голами, коэффициент 1.77, на обратный исход — 2.05.
Можете попробовать вариант ставки на одну из команд с форой — например, Ф1(-1.5) за 3.60 или Ф2(+1.5) за 1.29.
Наиболее вероятный точный счет встречи, по мнению аналитиков, — победа Австрии за 6.10.
Прогноз и ставка на матч Дания — Хорватия
Дания за два тура Лиги наций утвердила себя лидером группы. Один прямой конкурент — Франция — уже пал в домашних стенах. Изначально предполагалось, что Хорватия — второй главный соперник, но команда Луки Модрича совсем не впечатляет. Разгром от Австрии, блеклая игра с французами — и вот «Шашечные» уже на последнем месте. Абсолютно заслуженно.
Рекомендуемая ставка: победа Дании за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0