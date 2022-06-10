10 июня в третьем туре группового этапа Лиги наций сборная Дании на стадионе «Паркен» сыграет с Хорватией. Матч начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит встречу Бартош Франковски из Польши.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в Данию. Коэффициент на победу хозяев — 1.90, это примерно 52% вероятности. На Хорватию можно поставить за 4.20 (23%), на ничью — за 3.70 (25%).

Ставка в 1000 рублей на успех гостей в случае нужного результата принесет 3700 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 1.96.

В семи из десяти прошедших матчей с участием датчан было забито три мяча и более, у хорватов таких встреч было шесть. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.08, на ТМ 2.5 — за 1.80.

Ставка «обе забьют» заходила в половине из десяти последних матчей Хорватии и в четырех играх у Дании. На то, что команды не обменяются голами, коэффициент 1.77, на обратный исход — 2.05.

Можете попробовать вариант ставки на одну из команд с форой — например, Ф1(-1.5) за 3.60 или Ф2(+1.5) за 1.29.

Наиболее вероятный точный счет встречи, по мнению аналитиков, — победа Австрии за 6.10.

Прогноз и ставка на матч Дания — Хорватия

Дания за два тура Лиги наций утвердила себя лидером группы. Один прямой конкурент — Франция — уже пал в домашних стенах. Изначально предполагалось, что Хорватия — второй главный соперник, но команда Луки Модрича совсем не впечатляет. Разгром от Австрии, блеклая игра с французами — и вот «Шашечные» уже на последнем месте. Абсолютно заслуженно.

Рекомендуемая ставка: победа Дании за 1.90.