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Дания — Хорватия: прогноз на матч Лиги наций 10 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Дания — Хорватия 10 июня 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press

10 июня в третьем туре группового этапа Лиги наций сборная Дании на стадионе «Паркен» сыграет с Хорватией. Матч начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире его покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит встречу Бартош Франковски из Польши.

Лига наций A. Группа 1
10 июн, 21:45. Parken Stadium (Копенгаген)
Дания
Хорватия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в Данию. Коэффициент на победу хозяев — 1.90, это примерно 52% вероятности. На Хорватию можно поставить за 4.20 (23%), на ничью — за 3.70 (25%).

Ставка в 1000 рублей на успех гостей в случае нужного результата принесет 3700 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 1.96.

В семи из десяти прошедших матчей с участием датчан было забито три мяча и более, у хорватов таких встреч было шесть. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.08, на ТМ 2.5 — за 1.80.

Ставка «обе забьют» заходила в половине из десяти последних матчей Хорватии и в четырех играх у Дании. На то, что команды не обменяются голами, коэффициент 1.77, на обратный исход — 2.05.

Можете попробовать вариант ставки на одну из команд с форой — например, Ф1(-1.5) за 3.60 или Ф2(+1.5) за 1.29.

Наиболее вероятный точный счет встречи, по мнению аналитиков, — победа Австрии за 6.10.

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Прогноз и ставка на матч Дания — Хорватия

Дания за два тура Лиги наций утвердила себя лидером группы. Один прямой конкурент — Франция — уже пал в домашних стенах. Изначально предполагалось, что Хорватия — второй главный соперник, но команда Луки Модрича совсем не впечатляет. Разгром от Австрии, блеклая игра с французами — и вот «Шашечные» уже на последнем месте. Абсолютно заслуженно.

Рекомендуемая ставка: победа Дании за 1.90.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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