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Швейцария — Испания: где смотреть матч Лиги наций 9 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Швейцария — Испания 9 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Сборная Испании в Лиге наций.
Фото Global Look Press

В третьем туре группового этапа Лиги наций сборная Испании сыграет со Швейцарией. Встреча состоится 9 июня 2022 года на арене «Стад де Женев» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире игру можно посмотреть благодаря онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит ее арбитр из Нидерландов Сердар Гезюбююк.

Лига наций A. Группа 2
09 июн, 21:45. Stade de Geneve (Женева)
Швейцария
Испания

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение Испании. На ее победу предложен коэффициент 1.92, это около 52% вероятности исхода. Успех Швейцарии можно взять за 4.20 (21%), ничью — за 3.60 (27%).

Верите в фаворита? Ставка в 1000 рублей в случае нужного исхода принесет выигрыш в 1920 рублей.

Но можете сделать ставку и на аутсайдера. Например, вариант «Швейцария не проиграет» доступен за 1.94.

В последней игре швейцарцы пропустили четыре мяча от Португалии, а Испания забила столько же на пару с Чехией. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.78.

Соперники встречались в 1/4 последнего Евро и сыграли 1:1 в основное время. На обмен голами в предстоящей встрече котировка 1.97, на противоположный исход — 1.83.

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На то, что первый гол в матче забьет Испания, коэффициент 1.65. На Швейцарию — 2.70, на отсутствие забитых мячей — 10.0.

Аналитики вывели три наиболее вероятных точных счета:

  • 0:1 — за 6.20;
  • 1:1 — за 6.50;
  • 0:2 — за 7.90.

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Швеция — Сербия: прогноз на матч Лиги наций 9 июня 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
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Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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