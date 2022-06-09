В третьем туре группового этапа Лиги наций сборная Испании сыграет со Швейцарией. Встреча состоится 9 июня 2022 года на арене «Стад де Женев» и начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире игру можно посмотреть благодаря онлайн-платформе «Okko Спорт». Обслужит ее арбитр из Нидерландов Сердар Гезюбююк.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение Испании. На ее победу предложен коэффициент 1.92, это около 52% вероятности исхода. Успех Швейцарии можно взять за 4.20 (21%), ничью — за 3.60 (27%).

Верите в фаворита? Ставка в 1000 рублей в случае нужного исхода принесет выигрыш в 1920 рублей.

Но можете сделать ставку и на аутсайдера. Например, вариант «Швейцария не проиграет» доступен за 1.94.

В последней игре швейцарцы пропустили четыре мяча от Португалии, а Испания забила столько же на пару с Чехией. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.78.

Соперники встречались в 1/4 последнего Евро и сыграли 1:1 в основное время. На обмен голами в предстоящей встрече котировка 1.97, на противоположный исход — 1.83.

На то, что первый гол в матче забьет Испания, коэффициент 1.65. На Швейцарию — 2.70, на отсутствие забитых мячей — 10.0.

Аналитики вывели три наиболее вероятных точных счета: