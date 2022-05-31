Польша — Уэльс: прогноз на матч Лиги наций 1 июня 2022 года
1 июня 2022 года возвращается футбол с участием сборных: Польша и Уэльс сойдутся в игре 1-го тура группового этапа Лиги наций. Андердоги квартета 4 лиги А встретятся на стадионе «Тарчиньски» в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Окко Спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безусловным фаворитом: поставить на победу Польши можно с коэффициентом 1.80, вероятность — около 54%. Успех Уэльса — самый маловероятный исход встречи — идет с котировкой 4.80 (19%). Ничья доступна за 3.70 (27%).
Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на выигрыш валлийцев при благоприятном исходе принесет 4800 рублей.
Три самых вероятных результата, по мнению аналитиков, намекают на отсутствие шансов у «Драконов»:
• победа Польши 1:0 идет за 5.40;
• ничья 1:1 — за 6.50;
• успех хозяев 2:0 — за 7.10.
В составах команд есть элитные нападающие: у Польши — Роберт Левандовски, у Уэльса — Гарет Бэйл. Правда, участие валлийца под вопросом: 28 мая он выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» и, скорее всего, будет не готов к участию в матче. Но вы все равно можете присмотреться к рынкам на индивидуальный тотал:
• ИТБ1 (1.5) идет за 2.06, ИТМ1 (1.5) — за 1.76;
• ИТБ2 (1.5) можно взять за 4.20, ИТМ2 (1.5) — за 1.23.
Также доступен широкий выбор на общее количество голов. Тотал больше 1.5 мяча можно оформить с коэффициентом 1.41, ТМ 1.5 — за 1.90. На тотал больше 2.5 гола доступна котировка 2.28, ТМ 2.5 идет за 1.67.
Рынок «обе забьют» оценен в 2.15, обратная ставка предложена с коэффициентом 1.70.
Прогноз и ставка на матч Польша — Уэльс
Уэльс выглядит явным аутсайдером всей группы. Для поляков игры с «Драконами» чуть ли не единственный шанс набрать очки, ведь остальные соперники — Нидерланды и Бельгия. Состав поляков выглядит более мощным, особенно учитывая наличие Левандовски, который провел космический сезон. Шансов у Уэльса мало.
Рекомендуемая ставка: победа Польши с коэффициентом 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0