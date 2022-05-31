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Польша — Уэльс: прогноз на матч Лиги наций 1 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Польша — Уэльс 1 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Роберт Левандовски с партнерами по сборной Польши.
Фото Global Look Press

1 июня 2022 года возвращается футбол с участием сборных: Польша и Уэльс сойдутся в игре 1-го тура группового этапа Лиги наций. Андердоги квартета 4 лиги А встретятся на стадионе «Тарчиньски» в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Окко Спорт».

Лига наций A. Группа 4
01 июн, 19:00. Wroclaw (Вроцлав)
Польша
Уэльс

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безусловным фаворитом: поставить на победу Польши можно с коэффициентом 1.80, вероятность — около 54%. Успех Уэльса — самый маловероятный исход встречи — идет с котировкой 4.80 (19%). Ничья доступна за 3.70 (27%).

Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на выигрыш валлийцев при благоприятном исходе принесет 4800 рублей.

Три самых вероятных результата, по мнению аналитиков, намекают на отсутствие шансов у «Драконов»:

• победа Польши 1:0 идет за 5.40;

• ничья 1:1 — за 6.50;

• успех хозяев 2:0 — за 7.10.

В составах команд есть элитные нападающие: у Польши — Роберт Левандовски, у Уэльса — Гарет Бэйл. Правда, участие валлийца под вопросом: 28 мая он выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» и, скорее всего, будет не готов к участию в матче. Но вы все равно можете присмотреться к рынкам на индивидуальный тотал:

• ИТБ1 (1.5) идет за 2.06, ИТМ1 (1.5) — за 1.76;

• ИТБ2 (1.5) можно взять за 4.20, ИТМ2 (1.5) — за 1.23.

Также доступен широкий выбор на общее количество голов. Тотал больше 1.5 мяча можно оформить с коэффициентом 1.41, ТМ 1.5 — за 1.90. На тотал больше 2.5 гола доступна котировка 2.28, ТМ 2.5 идет за 1.67.

Рынок «обе забьют» оценен в 2.15, обратная ставка предложена с коэффициентом 1.70.

Роберт Левандовски (сборная Польши). Польша — Уэльс: валлийцам без Бэйла нечего ловить в гостях у Левандовски

Прогноз и ставка на матч Польша — Уэльс

Уэльс выглядит явным аутсайдером всей группы. Для поляков игры с «Драконами» чуть ли не единственный шанс набрать очки, ведь остальные соперники — Нидерланды и Бельгия. Состав поляков выглядит более мощным, особенно учитывая наличие Левандовски, который провел космический сезон. Шансов у Уэльса мало.

Рекомендуемая ставка: победа Польши с коэффициентом 1.80.

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Сборная Польши по футболу
Сборная Уэльса по футболу
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Италия — Аргентина: где пройдет матч континентальных чемпионов 1 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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