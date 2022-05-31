1 июня 2022 года возвращается футбол с участием сборных: Польша и Уэльс сойдутся в игре 1-го тура группового этапа Лиги наций. Андердоги квартета 4 лиги А встретятся на стадионе «Тарчиньски» в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 мск, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Окко Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безусловным фаворитом: поставить на победу Польши можно с коэффициентом 1.80, вероятность — около 54%. Успех Уэльса — самый маловероятный исход встречи — идет с котировкой 4.80 (19%). Ничья доступна за 3.70 (27%).

Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на выигрыш валлийцев при благоприятном исходе принесет 4800 рублей.

Три самых вероятных результата, по мнению аналитиков, намекают на отсутствие шансов у «Драконов»:

• победа Польши 1:0 идет за 5.40;

• ничья 1:1 — за 6.50;

• успех хозяев 2:0 — за 7.10.

В составах команд есть элитные нападающие: у Польши — Роберт Левандовски, у Уэльса — Гарет Бэйл. Правда, участие валлийца под вопросом: 28 мая он выиграл Лигу чемпионов с «Реалом» и, скорее всего, будет не готов к участию в матче. Но вы все равно можете присмотреться к рынкам на индивидуальный тотал:

• ИТБ1 (1.5) идет за 2.06, ИТМ1 (1.5) — за 1.76;

• ИТБ2 (1.5) можно взять за 4.20, ИТМ2 (1.5) — за 1.23.

Также доступен широкий выбор на общее количество голов. Тотал больше 1.5 мяча можно оформить с коэффициентом 1.41, ТМ 1.5 — за 1.90. На тотал больше 2.5 гола доступна котировка 2.28, ТМ 2.5 идет за 1.67.

Рынок «обе забьют» оценен в 2.15, обратная ставка предложена с коэффициентом 1.70.

Прогноз и ставка на матч Польша — Уэльс

Уэльс выглядит явным аутсайдером всей группы. Для поляков игры с «Драконами» чуть ли не единственный шанс набрать очки, ведь остальные соперники — Нидерланды и Бельгия. Состав поляков выглядит более мощным, особенно учитывая наличие Левандовски, который провел космический сезон. Шансов у Уэльса мало.

Рекомендуемая ставка: победа Польши с коэффициентом 1.80.