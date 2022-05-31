Встреча между чемпионом Европы Италией и победителем Кубка Америки Аргентиной состоится 1 июня 2022 года в Лондоне на знаменитом стадионе «Уэмбли». Игра начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 21.30 (мск), ее покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Лионеля Месси. На победу Аргентины в основное время можно поставить с коэффициентом 2.70, это примерно 36% вероятности исхода. На успех Италии и ничью котировка одинаковая — 3.00 (32%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 3000 рублей.

Итоговый триумф южноамериканцев доступен за 1.85, европейцев — за 2.02.

На то, что номинальные хозяева не проиграют по итогам 90 минут, коэффициент — 1.50. Те же условия в пользу Аргентины идут за 1.42.

Аналитики не верят, что соперники обменяются голами. На «обе забьют» котировка — 2.10, на противоположный исход — 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.50, ТМ 2.5 — за 1.58.

Считаете, что одна из команд забьет два гола подряд? Такой вариант в пользу Италии можно взять за 4.10, в пользу Аргентины — за 3.60.

Три наиболее вероятных точных счета:

1:1 — за 5.90;

0:1 — за 6.30;

1:0 — за 6.80.