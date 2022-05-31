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Италия — Аргентина: где пройдет матч континентальных чемпионов 1 июня 2022 года

Где пройдет матч континентальных чемпионов Италия — Аргентина 1 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Лионель Месси в сборной Аргентины.
Фото Global Look Press

Встреча между чемпионом Европы Италией и победителем Кубка Америки Аргентиной состоится 1 июня 2022 года в Лондоне на знаменитом стадионе «Уэмбли». Игра начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 21.30 (мск), ее покажет сайт matchtv.ru.

Товарищеские матчи.
01 июн, 21:45. Wembley (Лондон)
Италия
Аргентина

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Лионеля Месси. На победу Аргентины в основное время можно поставить с коэффициентом 2.70, это примерно 36% вероятности исхода. На успех Италии и ничью котировка одинаковая — 3.00 (32%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 3000 рублей.

Итоговый триумф южноамериканцев доступен за 1.85, европейцев — за 2.02.

На то, что номинальные хозяева не проиграют по итогам 90 минут, коэффициент — 1.50. Те же условия в пользу Аргентины идут за 1.42.

Аналитики не верят, что соперники обменяются голами. На «обе забьют» котировка — 2.10, на противоположный исход — 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.50, ТМ 2.5 — за 1.58.

Лионель Месси в&nbsp;сборной Аргентины. Италия и Аргентина разыграют новый трофей. Поможет ли магия Месси победителям Кубка Америки?

Считаете, что одна из команд забьет два гола подряд? Такой вариант в пользу Италии можно взять за 4.10, в пользу Аргентины — за 3.60.

Три наиболее вероятных точных счета:

1:1 — за 5.90;

0:1 — за 6.30;

1:0 — за 6.80.

Лионель Месси
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Сборная Аргентины по футболу
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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