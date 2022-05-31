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Сегодня, 17:15

Италия — Аргентина: ориентировочные составы команд на матч континентальных чемпионов 1 июня 2022 года

Ориентировочные составы Италии и Аргентины на матч континентальных чемпионов 1 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Роберто Манчини — главный тренер сборной Италии по футболу.
Фото Global Look Press

1 июня 2022 года Италия и Аргентина сыграют за новый трофей сборных. «Финалиссима» — матч между чемпионом Европы и Южной Америки. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, время начала — 21.45 по московскому времени. В 21.30 мск включайте прямую трансляцию на сайте matchtv.ru.

Товарищеские матчи.
01 июн, 21:45. Wembley (Лондон)
Италия
Аргентина

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают аргентинцев небольшими фаворитами: коэффициент на победу южноамериканцев 2.70, около 36% вероятности. Котировки на ничью и победу Италии одинаковые — 3.00 (32%).

Думаете, что новый трофей первыми поднимут аргентинцы? Ставка в 1000 рублей на успех бело-голубых при благополучном исходе принесет 2700 рублей.

Ф1(0) можно взять с коэффициентом 2.06, Ф2(0) идет за 1.82.

Капитан и главная звезда аргентинцев Лионель Месси провел неоднозначный сезон за «ПСЖ» — 11 голов и 14 ассистов во всех турнирах, — но наверняка поможет сборной побороться за трофей. В пяти последних играх, в которых забивал Лео, сборная побеждала с перевесом в три мяча. Взять ИТБ2 (1.5) на предстоящий матч можно с котировкой 2.80, ИТМ2 (1.5) идет за 1.44.

В нападении у бело-голубых вообще нет потерь: в хорошей форме Лаутаро Мартинес из «Интера», Анхель Корреа из «Атлетико» и одноклубник Месси Анхель ди Мария.

При этом у аргентинцев есть небольшие проблемы в защите: травмированы Леандро Паредес и Лисандро Мартинес. Считаете, что у Италии будут шансы сыграть результативно? ИТБ1 (1.5) предложен с котировкой 3.00, обратная ставка доступна за 1.44.

Также итальянцы избежали проблем с составом — в строю все важные игроки. Вернулся даже пропустивший практически весь год Леонардо Спинаццола. Основной левый защитник сборной успел провести за «Рому» четыре игры на финише сезона.

Лионель Месси в&nbsp;сборной Аргентины. Италия и Аргентина разыграют новый трофей. Поможет ли магия Месси победителям Кубка Америки?

Ориентировочные составы на матч Италия — Аргентина:

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Дзаньоло, Распадори, Инсинье.

Аргентина: Мартинес — Фойт, Ромеро, Отаменди, Тальяфико — Де Пауль, Родригес, Ло Чельсо — Месси, Мартинес, Ди Мария.

Три наиболее вероятных результата матча, по мнению аналитиков:

• ничья 1:1 идет за 5.90;

• победа Аргентины 1:0 — за 6.30;

• победа Италии 1:0 — за 6.80.

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Сборная Аргентины по футболу
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Польша — Уэльс: прогноз на матч Лиги наций 1 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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