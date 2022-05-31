Ориентировочные составы Италии и Аргентины на матч континентальных чемпионов 1 июня 2022 года

1 июня 2022 года Италия и Аргентина сыграют за новый трофей сборных. «Финалиссима» — матч между чемпионом Европы и Южной Америки. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, время начала — 21.45 по московскому времени. В 21.30 мск включайте прямую трансляцию на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают аргентинцев небольшими фаворитами: коэффициент на победу южноамериканцев — 2.70, около 36% вероятности. Котировки на ничью и победу Италии одинаковые — 3.00 (32%).

Думаете, что новый трофей первыми поднимут аргентинцы? Ставка в 1000 рублей на успех бело-голубых при благополучном исходе принесет 2700 рублей.

Ф1(0) можно взять с коэффициентом 2.06, Ф2(0) идет за 1.82.

Капитан и главная звезда аргентинцев Лионель Месси провел неоднозначный сезон за «ПСЖ» — 11 голов и 14 ассистов во всех турнирах, — но наверняка поможет сборной побороться за трофей. В пяти последних играх, в которых забивал Лео, сборная побеждала с перевесом в три мяча. Взять ИТБ2 (1.5) на предстоящий матч можно с котировкой 2.80, ИТМ2 (1.5) идет за 1.44.

В нападении у бело-голубых вообще нет потерь: в хорошей форме Лаутаро Мартинес из «Интера», Анхель Корреа из «Атлетико» и одноклубник Месси Анхель ди Мария.

При этом у аргентинцев есть небольшие проблемы в защите: травмированы Леандро Паредес и Лисандро Мартинес. Считаете, что у Италии будут шансы сыграть результативно? ИТБ1 (1.5) предложен с котировкой 3.00, обратная ставка доступна за 1.44.

Также итальянцы избежали проблем с составом — в строю все важные игроки. Вернулся даже пропустивший практически весь год Леонардо Спинаццола. Основной левый защитник сборной успел провести за «Рому» четыре игры на финише сезона.

Ориентировочные составы на матч Италия — Аргентина:

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Дзаньоло, Распадори, Инсинье.

Аргентина: Мартинес — Фойт, Ромеро, Отаменди, Тальяфико — Де Пауль, Родригес, Ло Чельсо — Месси, Мартинес, Ди Мария.

Три наиболее вероятных результата матча, по мнению аналитиков:

• ничья 1:1 идет за 5.90;

• победа Аргентины 1:0 — за 6.30;

• победа Италии 1:0 — за 6.80.