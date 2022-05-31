Италия — Аргентина: ориентировочные составы команд на матч континентальных чемпионов 1 июня 2022 года
1 июня 2022 года Италия и Аргентина сыграют за новый трофей сборных. «Финалиссима» — матч между чемпионом Европы и Южной Америки. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, время начала — 21.45 по московскому времени. В 21.30 мск включайте прямую трансляцию на сайте matchtv.ru.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают аргентинцев небольшими фаворитами: коэффициент на победу южноамериканцев — 2.70, около 36% вероятности. Котировки на ничью и победу Италии одинаковые — 3.00 (32%).
Думаете, что новый трофей первыми поднимут аргентинцы? Ставка в 1000 рублей на успех бело-голубых при благополучном исходе принесет 2700 рублей.
Ф1(0) можно взять с коэффициентом 2.06, Ф2(0) идет за 1.82.
Капитан и главная звезда аргентинцев Лионель Месси провел неоднозначный сезон за «ПСЖ» — 11 голов и 14 ассистов во всех турнирах, — но наверняка поможет сборной побороться за трофей. В пяти последних играх, в которых забивал Лео, сборная побеждала с перевесом в три мяча. Взять ИТБ2 (1.5) на предстоящий матч можно с котировкой 2.80, ИТМ2 (1.5) идет за 1.44.
В нападении у бело-голубых вообще нет потерь: в хорошей форме Лаутаро Мартинес из «Интера», Анхель Корреа из «Атлетико» и одноклубник Месси Анхель ди Мария.
При этом у аргентинцев есть небольшие проблемы в защите: травмированы Леандро Паредес и Лисандро Мартинес. Считаете, что у Италии будут шансы сыграть результативно? ИТБ1 (1.5) предложен с котировкой 3.00, обратная ставка доступна за 1.44.
Также итальянцы избежали проблем с составом — в строю все важные игроки. Вернулся даже пропустивший практически весь год Леонардо Спинаццола. Основной левый защитник сборной успел провести за «Рому» четыре игры на финише сезона.
Ориентировочные составы на матч Италия — Аргентина:
Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Дзаньоло, Распадори, Инсинье.
Аргентина: Мартинес — Фойт, Ромеро, Отаменди, Тальяфико — Де Пауль, Родригес, Ло Чельсо — Месси, Мартинес, Ди Мария.
Три наиболее вероятных результата матча, по мнению аналитиков:
• ничья 1:1 идет за 5.90;
• победа Аргентины 1:0 — за 6.30;
• победа Италии 1:0 — за 6.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0