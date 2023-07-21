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Сегодня, 15:15

PARI стала официальным партнером ФК «Оренбург»

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Букмекерская компания PARI достигла договоренности об официальном партнерстве с клубом российской премьер-лиги «Оренбург». Стороны заключили соглашение, которое вступит в силу с сезона-2023/24.

По условиям соглашения футбольная команда будет выступать в РПЛ в игровой форме с логотипом PARI. Кроме того, компания получит права на размещение своей символики на домашнем стадионе клуба «Газовик», а также на его сайте и в социальных сетях. В рамках сотрудничества «Оренбург» и PARI реализуют ряд совместных спецпроектов и маркетинговых активностей.

«Мы усиливаем позиции нашего бренда в РПЛ. У «Оренбурга» положительная динамика развития, а прошедший сезон показал, насколько это крепкая команда. Мы рады достичь соглашения с клубом. Уверены, что сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным», — заявил директор по спортивному маркетингу PARI Алексей Левинский.

«Оренбург» провел в РПЛ четыре сезона. За это время клуб дважды финишировал на седьмом месте, в том числе в прошлом сезоне. Высшее достижение команды в Кубке России — выход в полуфинал в сезоне-2014/15.

В чемпионате России PARI выступает титульным спонсором клуба «Пари НН», а также сотрудничает с «Ахматом» из Грозного. Компания поддерживает партнерские отношения с клубами первой лиги «Торпедо» и «Шинником».

Футбол
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ФК Оренбург
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
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23.07 17:30
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