Французы признали бывшую россиянку Грачеву своей. Теннисистка поет «Марсельезу», пьет бордо и ест сыр

Варвара блеснула на старте «Ролан Гаррос» в Париже при поддержке публики.

Затяжной спад российской теннисистки Варвары Грачевой, которая вот уже целый год выступает под французским флагом, похоже, преодолен. 23-летняя Грачева сотворила одну из главных сенсаций первого круга Открытого чемпионата Франции. При мощной поддержке публики она выбила шестую «сеяную» гречанку Марию Саккари, и настроена продолжать свои подвиги на ставшим для нее с недавних пор домашним супертурнире.

Затяжной спад после смены гражданства

Напомним, что о желании Грачевой выступать на турнирах под флагом Франции стало известно еще в начале 2023-го. А в начале июня того же года ей предоставили французское гражданство. Тогда Варвара была на взлете и входила в топ-40. «Живу во Франции уже более шести лет. У меня хорошая тренировочная база. Мне нравится французская культура, образ жизни, люди. Я хочу остаться здесь навсегда. У меня здесь друзья, мне хорошо в этой стране. Приняла это решение еще до пандемии. Смогу выступать за сборную Франции в Кубке Билли Джин Кинг, если, конечно, федерация захочет включить меня в команду», — говорила теннисистка в одном из интервью, объясняя свое решение.

Вот только затем, уже после получения гражданства, результаты пошли на спад, во второй половине года она ни разу не прошла на турнирах даже относительно далеко, четырежды вылетев во втором круге и шесть раз в первом. Однако за счет сильных результатов первой половины 2023-го она все равно завершила сезон в топ-50. Вот только затем у нее стали сгорать прошлогодние очки, и новая француженка начала стремительно падать в рейтинге. К тому же с конца января по конец марта она выбыла на старте шести турниров подряд, опустившись на сотое место в рейтинге WTA. Впору было фантазировать на тему теннисного проклятья после смены флага.

Грунтовый сезон складывался для Грачевой также неважно, хотя отдельные результаты все же обнадеживали. К примеру, в Риме она из квалификации добралась до второго круга, уступив там Саккари. А в Париже сумела-таки взять реванш. Понятно, что Мария в этой встрече была явным фаворитом, выиграла первый сет 6:3, но затем Варвара перехватила инициативу, взяв две следующие партии 6:4, 6:3.

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Очень важный «Ролан Гаррос»

Во многом четвертая победа над теннисисткой из топ-10 рейтинга WTA случилась благодаря публике, гнавшей свою новую соотечественницу вперед. Да и сама Грачева явно поймала в такой атмосфере кураж, купаясь в аплодисментах публики после удачных розыгрышей и подыгрывая ей, издавая победные вопли и сжимая кулачок. Москвичка, в последние годы базирующаяся в Каннах, явно стала для французской публики своей. И болельщики готовы продолжать ее активно поддерживать.

Тем более сама Варвара уже без особых запинок говорит по-французски, что и продемонстрировала в интервью на корте после в общем-то сенсационной победы. Как написало издание ParisMatch, Грачева «знает наизусть «Марсельезу» и открывает для себя вина бордо, а также французские сыры». Хотя открыть для себя бордо и сыры она могла бы и в те пять лет, когда жила в Каннах исключительно с российским гражданством. Но то, что она хочет выступить за сборную Франции на Олимпийских играх в Париже, это факт.

Вот только пока в одиночном разряде Варвара является пятой ракеткой своей новой сборной (ее обходят Каролин Гарсия, Клара Бюрель, Диана Парри и Осеан Доден), да и 88-е место в рейтинге практически не оставляет надежд квалифицироваться на Игры-2024 в одиночке. С другой стороны, выход в четвертый круг и тем более в четвертьфинал «Ролан Гаррос» заметно повысит шансы экс-россиянки на Олимпиаду, которая, напомним, пройдет на тех же кортах, что и Открытый чемпионат Франции. Во втором круге у Грачевой вполне проходимая соперница — американка Бернарда Пера, дальше возможен матч с чешкой Линдой Носковой, а за выход в четвертьфинал не исключен поединок с кем-то из троицы — россиянками Дарьей Касаткиной и Миррой Андреевой, а также Викторией Азаренко из Белоруссии.

Понятно, что сетка непростая, но польки Иги Швентек или Арины Соболенко из Белоруссии среди потенциальных оппоненток нет, а значит, все реально. Грачеву вряд ли можно назвать главной претенденткой на четвертьфинал из этой части сетки, однако бешеная поддержка французской публики наверняка добавит ей сил. Тем более уже сейчас заметно, что Варваре очень нравится играть в таких условиях, купаясь в овациях.