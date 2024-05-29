Источник: Коваленко может покинуть «Зенит» летом

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко летом может сменить команду.

Как сообщает Metaratings.ru, клуб из Санкт-Петербурга готов рассмотреть варианты с арендой или продажей игрока. Решение о будущем 20-летнего полузащитника он будет принимать после матча суперфинала FONBET Кубка России против «Балтики», который состоится 2 июня.

Коваленко перешел в «Зенит» летом 2023 года. В сезоне-2023/24 он принял участие в 14 матчах во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.

Контракт Коваленко с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.