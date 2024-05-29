Венсан Компани стал новым главным тренером «Баварии»

«Бавария» объявила о назначении Венсана Компани новым главным тренером команды.

Контракт с 38-летним бельгийцем рассчитан до лета 2027 года. Компани сменил на посту Томаса Тухеля, с которым «Бавария» финишировала на третьем месте в бундеслиге. Мюнхенцы впервые за 12 лет не выиграли ни одного трофея за сезон.

В минувшем сезоне «Бернли» под руководством Компани занял 19-е место в АПЛ и вылетел в чемпионшип. Ранее бельгиец тренировал «Андерлехт».