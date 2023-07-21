«Динамо» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 21 июля 2023 года
21 июля пройдет первая игра нового сезона РПЛ — кампанию откроют «Динамо» и «Краснодар». Команды сойдутся в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 19.00 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 18.55 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: коэффициент на успех москвичей — 2.25, что составляет около 44% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 3.14 (30%). Ничья предложена с еще большей котировкой — 3.68 (26%).
Считаете, что гости заберут три очка? Ставка в 1000 рублей на коллектив Владимира Ивича при благоприятном результате принесет 2250 рублей.
В прошлом сезоне «быки» ни разу не уступили «Динамо» — победили дома (3:1) и выкрали нулевую ничью на выезде. Поставить на непоражение «Краснодара» и в предстоящей встрече можно за 1.68.
Три наиболее возможных, по мнению букмекеров, исхода противостояния намекают на серьезное преимущество москвичей:
• 1:1 — за 6.40;
• 2:1 в пользу хозяев — за 8.25;
• 1:0 — за 9.75.
Эксперты ждут яркого матча: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.21. При этом за последние 10 столкновений в чемпионате соперники лишь трижды пробивали отметку в три метких выстрела.
«Обе забьют» идет за 1.59, обратный рынок — за 2.34. Рынок на обмен результативными ударами заходил всего в четырех из прошлых 10 поединков команд в РПЛ.
Также существует комбинированный вариант на точные попадания двух клубов и тотал больше 2.5 мяча — он доступен за 1.81.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -