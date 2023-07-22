«Урал» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 22 июля 2023 года
22 июля ЦСКА в первом туре чемпионата России приедет в гости к «Уралу». Игра пройдет на «Екатеринбург Арене» и стартует в 13.00 по московскому времени. Главный судья — Алексей Амелин. В прямом эфире начиная с 12.55 мск встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что три очка достанутся гостям: поставить на победу ЦСКА предлагают с коэффициентом 2.08, что составляет примерно 45% вероятности. Выигрыш «шмелей» оценен в 3.93 (25%). Котировка на ничью — 3.33 (30%).
В двух последних визитах в Екатеринбург армейцы праздновали успех. Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их нового триумфа принесет 2080 рублей.
Соперники не огорчили друг друга лишь в одном из пяти недавних очных матчей в чемпионате и Кубке России. Обмен голами представлен за 2.00, обратный рынок — за 1.80.
В первой официальной игре нового сезона команда Владимира Федотова сдержала атаку «Зенита» (0:0 в основное время). На то, что оранжево-черные не пробьют Игоря Акинфеева, доступен коэффициент 2.42.
Весной «Урал» и ЦСКА провели на «Екатеринбург Арене» два поединка — оба завершились в пользу красно-синих с одинаковым счетом (2:1). Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.28, ТМ 2.5 — за 1.66.
Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким результатом дали за 5.80.
Прогноз и ставка на матч «Урал» — ЦСКА
В новом сезоне армейцы стартовали поражением в Суперкубке России с «Зенитом». Основное время завершилось нулевой ничьей, но в серии пенальти сильнее оказались действующие чемпионы России (5:4). Теперь серебряный призер минувшего розыгрыша едет в Екатеринбург, чтобы поквитаться за проигрыш в битве за трофей и открыть счет забитым мячам в новой кампании.
Кажется, с этим не должно возникнуть проблем: в календарном 2022 году красно-синие встречались с «Уралом» семь раз — огорчить соперника за это время не получилось лишь однажды (сыграли 0:0). В пяти случаях команды и вовсе обменивались голами. Учитывая, что за лето состав ЦСКА не стал сильнее, а ростер «шмелей» — слабее, традиция вряд ли прервется.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.00.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
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|1
|0
|0
|3-1
|3
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2
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
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Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
|
Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1