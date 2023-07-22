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«Урал» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 22 июля 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Урал» — ЦСКА 22 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Федор Чалов и Мойзес (ЦСКА).
Фото Global Look Press

22 июля ЦСКА в первом туре чемпионата России приедет в гости к «Уралу». Игра пройдет на «Екатеринбург Арене» и стартует в 13.00 по московскому времени. Главный судья — Алексей Амелин. В прямом эфире начиная с 12.55 мск встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 13:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что три очка достанутся гостям: поставить на победу ЦСКА предлагают с коэффициентом 2.08, что составляет примерно 45% вероятности. Выигрыш «шмелей» оценен в 3.93 (25%). Котировка на ничью — 3.33 (30%).

В двух последних визитах в Екатеринбург армейцы праздновали успех. Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их нового триумфа принесет 2080 рублей.

Соперники не огорчили друг друга лишь в одном из пяти недавних очных матчей в чемпионате и Кубке России. Обмен голами представлен за 2.00, обратный рынок — за 1.80.

В первой официальной игре нового сезона команда Владимира Федотова сдержала атаку «Зенита» (0:0 в основное время). На то, что оранжево-черные не пробьют Игоря Акинфеева, доступен коэффициент 2.42.

Весной «Урал» и ЦСКА провели на «Екатеринбург Арене» два поединка — оба завершились в пользу красно-синих с одинаковым счетом (2:1). Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.28, ТМ 2.5 — за 1.66.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким результатом дали за 5.80.

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Прогноз и ставка на матч «Урал» — ЦСКА

В новом сезоне армейцы стартовали поражением в Суперкубке России с «Зенитом». Основное время завершилось нулевой ничьей, но в серии пенальти сильнее оказались действующие чемпионы России (5:4). Теперь серебряный призер минувшего розыгрыша едет в Екатеринбург, чтобы поквитаться за проигрыш в битве за трофей и открыть счет забитым мячам в новой кампании.

Кажется, с этим не должно возникнуть проблем: в календарном 2022 году красно-синие встречались с «Уралом» семь раз — огорчить соперника за это время не получилось лишь однажды (сыграли 0:0). В пяти случаях команды и вовсе обменивались голами. Учитывая, что за лето состав ЦСКА не стал сильнее, а ростер «шмелей» — слабее, традиция вряд ли прервется.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.00.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
3
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
10
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
14
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
15
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
16
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Жуан Батчи

Жуан Батчи

Краснодар

 1
Джон Кордоба

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Федор Смолов

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 1
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 1
И К Ж
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 1 0 1
Роберто Фернандес

Роберто Фернандес

Динамо

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