«Арсенал» продолжает подготовку к новому сезону АПЛ и 21 июля проведет четвертый товарищеский матч, на этот раз против клуба МЛС — «Орландо Сити». Игра состоится на «Эксплория Стэдиум» и начнется в 02.30 по московскому времени. В России ее не покажут.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают англичан фаворитами встречи. Победу «Арсенала» можно взять за котировку 1.25, это приблизительно 77% вероятности исхода. Успех «Орландо» доступен за высокие 9.80 (7%), ничья — за 5.60 (16%).

Ставка в 1000 рублей на успех американского клуба в случае положительного исхода принесет выплату в 9800 рублей и 8800 рублей чистой прибыли.

«Орландо» не проиграет? Сделать ставку на такой исход можно за 3.70.

Тотал больше 2.5 мяча в предстоящей игре доступен за 1.47, ТМ 2.5 — за 2.55.

В последних четырех матчах из пяти с участием «Орландо» случился обмен голами, у «Арсенала» таких игр было три. На «обе забьют» котировка 1.85, на противоположный исход — 1.95.

Эксперты считают, что «канонирам» по силам выиграть первый тайм и матч — такая комбинированная ставка оценена в 1.69.

Три наиболее вероятных счета предвосхищают победу гостей:

Прогноз и ставка на матч «Орландо» — «Арсенал»

Английские топ-клубы продолжают рушить расписание команд из третьих футбольных стран. Пока «Ливерпуль» и «МЮ» орудуют в Австралии, «Арсенал» отправился в США и сыграет с идущим пятым на «Востоке» «Орландо».

Команда Оскара Парехи не располагает сумасшедшим составом, а среди известных для европейского фаната игроков можно отметить только Алешандре Пато. Правда, в прошлом звездный бразилец в МЛС играет не результативно, на его счету всего три гола и четыре ассиста в 18 матчах сезона.

«Арсенал», который в межсезонье вложил в усиление состава больше всех в мире (после прихода Зинченко), должен подтвердить заявку на успешное выступление в новом сезоне и для начала выиграть все товарищеские встречи. Три из трех уже есть.

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.72.