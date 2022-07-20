«Орландо» — «Арсенал»: прогноз на товарищеский матч 21 июля 2022 года
«Арсенал» продолжает подготовку к новому сезону АПЛ и 21 июля проведет четвертый товарищеский матч, на этот раз против клуба МЛС — «Орландо Сити». Игра состоится на «Эксплория Стэдиум» и начнется в 02.30 по московскому времени. В России ее не покажут.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают англичан фаворитами встречи. Победу «Арсенала» можно взять за котировку 1.25, это приблизительно 77% вероятности исхода. Успех «Орландо» доступен за высокие 9.80 (7%), ничья — за 5.60 (16%).
Ставка в 1000 рублей на успех американского клуба в случае положительного исхода принесет выплату в 9800 рублей и 8800 рублей чистой прибыли.
«Орландо» не проиграет? Сделать ставку на такой исход можно за 3.70.
Тотал больше 2.5 мяча в предстоящей игре доступен за 1.47, ТМ 2.5 — за 2.55.
В последних четырех матчах из пяти с участием «Орландо» случился обмен голами, у «Арсенала» таких игр было три. На «обе забьют» котировка 1.85, на противоположный исход — 1.95.
Эксперты считают, что «канонирам» по силам выиграть первый тайм и матч — такая комбинированная ставка оценена в 1.69.
Три наиболее вероятных счета предвосхищают победу гостей:
Прогноз и ставка на матч «Орландо» — «Арсенал»
Английские топ-клубы продолжают рушить расписание команд из третьих футбольных стран. Пока «Ливерпуль» и «МЮ» орудуют в Австралии, «Арсенал» отправился в США и сыграет с идущим пятым на «Востоке» «Орландо».
Команда Оскара Парехи не располагает сумасшедшим составом, а среди известных для европейского фаната игроков можно отметить только Алешандре Пато. Правда, в прошлом звездный бразилец в МЛС играет не результативно, на его счету всего три гола и четыре ассиста в 18 матчах сезона.
«Арсенал», который в межсезонье вложил в усиление состава больше всех в мире (после прихода Зинченко), должен подтвердить заявку на успешное выступление в новом сезоне и для начала выиграть все товарищеские встречи. Три из трех уже есть.
Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1