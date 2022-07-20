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«Орландо» — «Арсенал»: прогноз на товарищеский матч 21 июля 2022 года

Прогноз на товарищеский матч «Орландо» — «Арсенал» 21 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Жезус и Нкетиа, «Арсенал».
Фото Global Look Press

«Арсенал» продолжает подготовку к новому сезону АПЛ и 21 июля проведет четвертый товарищеский матч, на этот раз против клуба МЛС — «Орландо Сити». Игра состоится на «Эксплория Стэдиум» и начнется в 02.30 по московскому времени. В России ее не покажут.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают англичан фаворитами встречи. Победу «Арсенала» можно взять за котировку 1.25, это приблизительно 77% вероятности исхода. Успех «Орландо» доступен за высокие 9.80 (7%), ничья — за 5.60 (16%).

Ставка в 1000 рублей на успех американского клуба в случае положительного исхода принесет выплату в 9800 рублей и 8800 рублей чистой прибыли.

«Орландо» не проиграет? Сделать ставку на такой исход можно за 3.70.

Тотал больше 2.5 мяча в предстоящей игре доступен за 1.47, ТМ 2.5 — за 2.55.

В последних четырех матчах из пяти с участием «Орландо» случился обмен голами, у «Арсенала» таких игр было три. На «обе забьют» котировка 1.85, на противоположный исход — 1.95.

Эксперты считают, что «канонирам» по силам выиграть первый тайм и матч — такая комбинированная ставка оценена в 1.69.

Три наиболее вероятных счета предвосхищают победу гостей:

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Прогноз и ставка на матч «Орландо» — «Арсенал»

Английские топ-клубы продолжают рушить расписание команд из третьих футбольных стран. Пока «Ливерпуль» и «МЮ» орудуют в Австралии, «Арсенал» отправился в США и сыграет с идущим пятым на «Востоке» «Орландо».

Команда Оскара Парехи не располагает сумасшедшим составом, а среди известных для европейского фаната игроков можно отметить только Алешандре Пато. Правда, в прошлом звездный бразилец в МЛС играет не результативно, на его счету всего три гола и четыре ассиста в 18 матчах сезона.

«Арсенал», который в межсезонье вложил в усиление состава больше всех в мире (после прихода Зинченко), должен подтвердить заявку на успешное выступление в новом сезоне и для начала выиграть все товарищеские встречи. Три из трех уже есть.

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.72.

Футбол
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ФК Арсенал (Лондон)
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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