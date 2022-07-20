Команда из Гданьска часто разваливается в гостях.

21 июля в Лиге конференций УЕФА состоятся первые матчи первого квалификационного раунда. В одном из них венский «Рапид» сыграет с «Лехией» из Гданьска. Игра пройдет в столице Австрии на «Альянц Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире игру в России не покажут. Обслужит ее бригада арбитров из Азербайджана во главе с Эльчином Мазиевым.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Рапид» — «Лехия» 21 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам поля. На победу «Рапида» можно поставить с коэффициентом 1.68, это приблизительно 59% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (23%), успех «Лехии» — за 4.80 (18%).

Если вам кажется, что у польского клуба неплохие шансы увезти из Вены хотя бы ничью, ставку на вариант «гости не проиграют» предлагается оформить за 2.20.

На тотал больше 2.5 мяча котировка 1.98, на ТМ 2.5 — 1.83.

Экспертам кажется, что соперники вряд ли обменяются голами — на «обе забьют» коэффициент 1.92, на обратный исход — 1.82.

«Рапид» играет очень результативно — из десяти последних матчей в восьми забил не менее двух мячей. У «Лехии» таких встреч было шесть. ИТБ1 (1.5) оценен в 1.85, ИТМ1 (1.5) — в 1.90. У гостей тот же рынок доступен за 3.60 и 1.26 соответственно.

Три наиболее вероятных точных счета говорят об абсолютном превосходстве «Рапида»:

победа 1:0 идет за 6.20;

ничья 1:1 — за 6.70;

успех 2:0 — за 7.30.

«Рапид» — «Лехия»: прогноз и анализ матча Лиги конференций 21 июля 2022 года

«Лехии» немного повезло, что во втором раунде ей в соперники достался именно «Рапид». Австрийский клуб пока не провел ни одного официального матча и вроде бы должен быть не в форме. Хотя на самом деле это не так. Команда Фердинанда Фельдхофера очень ответственно готовилась именно к старту в еврокубках — за последний месяц провела семь товарищеских встреч, то есть играла примерно раз в четыре дня. Верится, что с физической подготовкой у хозяев проблем не возникнет.

В этих семи подготовительных матчах «Рапид» добился четырех побед и дважды сыграл вничью, причем очень много забивал и пропускал. То же самое происходит с командой в чемпионате Австрии — прошлый регулярный сезон зелено-белые завершили с разницей всего плюс четыре мяча (35:31), а при отборе в еврокубки она сократилась до плюс трех.

«Лехия» уже прошла в Лиге конференций один раунд, в двух матчах одолев северомакедонский клуб «Академия Пандев» (6:2 по сумме). Однако встреча с «Вислой» в первом туре чемпионата Польши заставила задуматься, так ли все хорошо у команды Томаша Качмарека — она проиграла 0:3 за явным преимуществом. Соперник буквально втоптал «Лехию» в домашний газон.

Проблемы у поляков есть, и большие, — они пропустили в восьми последних матчах и в целом не слишком надежно играют в обороне. На домашнем поле «Рапид» обязан воспользоваться этой слабостью соперника и устроить себе задел перед гостевой встречей. Там уже все окончательно должно сложиться в пользу австрийцев. При этом на победителя противостояния ставку можно сделать уже сейчас: на проход «Лехии» в следующий раунд коэффициент 2.65, на «Рапид» — 1.48.

Прогноз и ставка на матч «Рапид» — «Лехия»

Нельзя сказать, что австрийцы — домашняя команда, которая берет максимум именно на своем поле. А вот то, что «Лехия» не лучшим образом проявляет себя в гостях, — факт. В начале года у нее была серия из шести выездных поражений.

«Рапид» вряд ли проиграет при домашней поддержке, при этом должен воспользоваться проблемами соперника и организовать больше двух забитых мячей.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.44.