«Рапид» — «Лехия»: австрийцы вернут полякам страх выездных матчей
21 июля в Лиге конференций УЕФА состоятся первые матчи первого квалификационного раунда. В одном из них венский «Рапид» сыграет с «Лехией» из Гданьска. Игра пройдет в столице Австрии на «Альянц Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире игру в России не покажут. Обслужит ее бригада арбитров из Азербайджана во главе с Эльчином Мазиевым.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Рапид» — «Лехия» 21 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам поля. На победу «Рапида» можно поставить с коэффициентом 1.68, это приблизительно 59% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (23%), успех «Лехии» — за 4.80 (18%).
Если вам кажется, что у польского клуба неплохие шансы увезти из Вены хотя бы ничью, ставку на вариант «гости не проиграют» предлагается оформить за 2.20.
На тотал больше 2.5 мяча котировка 1.98, на ТМ 2.5 — 1.83.
Экспертам кажется, что соперники вряд ли обменяются голами — на «обе забьют» коэффициент 1.92, на обратный исход — 1.82.
«Рапид» играет очень результативно — из десяти последних матчей в восьми забил не менее двух мячей. У «Лехии» таких встреч было шесть. ИТБ1 (1.5) оценен в 1.85, ИТМ1 (1.5) — в 1.90. У гостей тот же рынок доступен за 3.60 и 1.26 соответственно.
Три наиболее вероятных точных счета говорят об абсолютном превосходстве «Рапида»:
«Рапид» — «Лехия»: прогноз и анализ матча Лиги конференций 21 июля 2022 года
«Лехии» немного повезло, что во втором раунде ей в соперники достался именно «Рапид». Австрийский клуб пока не провел ни одного официального матча и вроде бы должен быть не в форме. Хотя на самом деле это не так. Команда Фердинанда Фельдхофера очень ответственно готовилась именно к старту в еврокубках — за последний месяц провела семь товарищеских встреч, то есть играла примерно раз в четыре дня. Верится, что с физической подготовкой у хозяев проблем не возникнет.
В этих семи подготовительных матчах «Рапид» добился четырех побед и дважды сыграл вничью, причем очень много забивал и пропускал. То же самое происходит с командой в чемпионате Австрии — прошлый регулярный сезон зелено-белые завершили с разницей всего плюс четыре мяча (35:31), а при отборе в еврокубки она сократилась до плюс трех.
«Лехия» уже прошла в Лиге конференций один раунд, в двух матчах одолев северомакедонский клуб «Академия Пандев» (6:2 по сумме). Однако встреча с «Вислой» в первом туре чемпионата Польши заставила задуматься, так ли все хорошо у команды Томаша Качмарека — она проиграла 0:3 за явным преимуществом. Соперник буквально втоптал «Лехию» в домашний газон.
Проблемы у поляков есть, и большие, — они пропустили в восьми последних матчах и в целом не слишком надежно играют в обороне. На домашнем поле «Рапид» обязан воспользоваться этой слабостью соперника и устроить себе задел перед гостевой встречей. Там уже все окончательно должно сложиться в пользу австрийцев. При этом на победителя противостояния ставку можно сделать уже сейчас: на проход «Лехии» в следующий раунд коэффициент 2.65, на «Рапид» — 1.48.
Прогноз и ставка на матч «Рапид» — «Лехия»
Нельзя сказать, что австрийцы — домашняя команда, которая берет максимум именно на своем поле. А вот то, что «Лехия» не лучшим образом проявляет себя в гостях, — факт. В начале года у нее была серия из шести выездных поражений.
«Рапид» вряд ли проиграет при домашней поддержке, при этом должен воспользоваться проблемами соперника и организовать больше двух забитых мячей.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.44.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1