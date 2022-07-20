Англия — Испания: прогноз на матч женского чемпионата Европы 20 июля 2022 года
20 июля на чемпионате Европы среди женщин пора четвертьфиналов. Откроет эту стадию матч топ-сборных — Англия сразится с Испанией. Игра пройдет на стадионе «Амекс» в Брайтоне и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт эфира в 21.50 мск.
У Англии есть преимущество перед соперником, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу хозяек ЧЕ в основное время выставлен коэффициент 1.95, это примерно 51% вероятности исхода. Успех Испании оценивается более чем в четыре раза выше — в 4.30 (21%), ничья — в 3.30 (28%).
Ставка в 1000 рублей на выход испанок в полуфинал по итогам 90 минут в случае из выигрыша принесет выплату в 4300 рублей.
Вариант «гости не проиграют» оценен котировкой 1.85.
Проход Испании в 1/2 можно взять за 2.70, Англии — за 1.46.
«Три льва» на групповом этапе забили 14 голов и ни разу не пропустили, «Красная фурия» отличилась пять раз и трижды вытащила мяч из своих ворот. На ТБ 2.5 коэффициент 2.14, на ТМ 2.5 — 1.71.
В этом году Англия и Испания уже играли — февральский матч на Кубке Арнольда Кларка завершился вничью 0:0. Исправятся ли девушки за тот результат? На «обе забьют» предлагается поставить за 2.02, на обратный исход — за 1.79.
Наиболее вероятный точный счет — минимальная победа хозяек 1:0 за 5.90.
Прогноз и ставка на матч Англия — Испания
Англичанки показывают очень сильный футбол на домашнем чемпионате Европы. Конечно, большое влияние на результаты оказывают мотивация стать сильнейшими у себя дома и поддержка болельщиков, но даже без этих факторов «Три льва» легко прошли бы групповой раунд.
Нельзя сказать, что следующий соперник — Испания — в несколько раз превосходит предыдущих конкуренток. Да, эта команда выше уровнем, но непонятно, как она будет играть против Англии. Испанки привыкли действовать первым номером, но с хозяйками эта тактика не пройдет. Придется много работать в обороне, а под давлением соперниц и полного стадиона это редко оборачивается успехом.
Рекомендуемая ставка: победа Англии за 1.95.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1