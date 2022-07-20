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Англия — Испания: прогноз на матч женского чемпионата Европы 20 июля 2022 года

Прогноз на матч женского чемпионата Европы Англия — Испания 20 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Женская сборная Англии на чемпионате Европы.
Фото Global Look Press

20 июля на чемпионате Европы среди женщин пора четвертьфиналов. Откроет эту стадию матч топ-сборных — Англия сразится с Испанией. Игра пройдет на стадионе «Амекс» в Брайтоне и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт эфира в 21.50 мск.

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У Англии есть преимущество перед соперником, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу хозяек ЧЕ в основное время выставлен коэффициент 1.95, это примерно 51% вероятности исхода. Успех Испании оценивается более чем в четыре раза выше — в 4.30 (21%), ничья — в 3.30 (28%).

Ставка в 1000 рублей на выход испанок в полуфинал по итогам 90 минут в случае из выигрыша принесет выплату в 4300 рублей.

Вариант «гости не проиграют» оценен котировкой 1.85.

Проход Испании в 1/2 можно взять за 2.70, Англии — за 1.46.

«Три льва» на групповом этапе забили 14 голов и ни разу не пропустили, «Красная фурия» отличилась пять раз и трижды вытащила мяч из своих ворот. На ТБ 2.5 коэффициент 2.14, на ТМ 2.5 — 1.71.

В этом году Англия и Испания уже играли — февральский матч на Кубке Арнольда Кларка завершился вничью 0:0. Исправятся ли девушки за тот результат? На «обе забьют» предлагается поставить за 2.02, на обратный исход — за 1.79.

Наиболее вероятный точный счет — минимальная победа хозяек 1:0 за 5.90.

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Прогноз и ставка на матч Англия — Испания

Англичанки показывают очень сильный футбол на домашнем чемпионате Европы. Конечно, большое влияние на результаты оказывают мотивация стать сильнейшими у себя дома и поддержка болельщиков, но даже без этих факторов «Три льва» легко прошли бы групповой раунд.

Нельзя сказать, что следующий соперник — Испания — в несколько раз превосходит предыдущих конкуренток. Да, эта команда выше уровнем, но непонятно, как она будет играть против Англии. Испанки привыкли действовать первым номером, но с хозяйками эта тактика не пройдет. Придется много работать в обороне, а под давлением соперниц и полного стадиона это редко оборачивается успехом.

Рекомендуемая ставка: победа Англии за 1.95.

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«Маккаби Хайфа» — «Олимпиакос»: прогноз на матч Лиги чемпионов 20 июля 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
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 - : -
24.07 20:00
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 1 0 0
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 1 0 0
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