21 июля чемпион Англии «Манчестер Сити» проведет первый товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником команды Пепа Гвардиолы станет мексиканский клуб «Америка». Игра пройдет на «Эн-ар-джи Стэдиум» в городе Хьюстон и начнется в 03.30 по московскому времени. В прямом эфире в России ее посмотреть не получится.

«Манчестер Сити» — абсолютный фаворит встречи. На победу «горожан» принимаются ставки с коэффициентом 1.21, это приблизительно 82% вероятности исхода. На ничью и успех «Америки» котировки очень высокие — 7.40 (13%) и 11.0 (5%) соответственно.

Если считаете, что мексиканцы могут огорчить соперника, поставьте 1000 рублей на ничью и заберите 7400 рублей в случае «мирного» исхода.

Или возьмите вариант «гости не проиграют» за солидные 4.40.

«Ман Сити» играет очень результативно, а с Эрлингом Холанном они должны еще больше прибавить в реализации. Поэтому рассмотрите один из множества вариантов ставок на количество голов:

тотал больше 2.5 идет за 1.32, ТМ 2.5 — за 3.20;

ТБ 3.5 — за 1.85, ТМ 3.5 — за 1.95.

Высока вероятность увидеть обоюдоострый футбол и множество моментов, поэтому на «обе забьют» коэффициент 1.68, на «обе забьют — нет» — 2.10.

Эксперты считают, что счет 4:0 в пользу «Сити» — самый вероятный в этом матче. Взять его можно за 7.40.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Америка»

До первого официального матча «Манчестер Сити» в новом сезоне осталось всего 10 дней — 30 июля «горожане» разыграют с «Ливерпулем» Суперкубок Англии. При этом команда Пепа Гвардиолы не провела еще ни одного тренировочного матча, а игра против «Америки» станет первой в коротком списке товарняков.

Звездам «Сити» придется показать максимальный профессионализм и включиться в сезон с места. Уже во встрече против мексиканцев Пеп в ускоренном порядке подберет нужные сочетания и обкатает новые идеи, но, учитывая уровень футболистов, проблем с адаптацией у них быть не должно. Да и «Америка» такой соперник, для победы над которым не понадобятся чрезмерные усилия и сумасшедший уровень игры.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» с форой (-1.5) за 1.62.