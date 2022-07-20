Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Манчестер Сити» — «Америка»: прогноз на товарищеский матч 21 июля 2022 года

Прогноз на товарищеский матч «Манчестер Сити» — «Америка» 21 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Пеп Гвардиола и Джек Грилиш.
Фото Global Look Press

21 июля чемпион Англии «Манчестер Сити» проведет первый товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником команды Пепа Гвардиолы станет мексиканский клуб «Америка». Игра пройдет на «Эн-ар-джи Стэдиум» в городе Хьюстон и начнется в 03.30 по московскому времени. В прямом эфире в России ее посмотреть не получится.

Рахим Стерлинг. Рахим Стерлинг в «Челси»: оправдает ли он третью по величине зарплату в АПЛ?

«Манчестер Сити» — абсолютный фаворит встречи. На победу «горожан» принимаются ставки с коэффициентом 1.21, это приблизительно 82% вероятности исхода. На ничью и успех «Америки» котировки очень высокие — 7.40 (13%) и 11.0 (5%) соответственно.

Если считаете, что мексиканцы могут огорчить соперника, поставьте 1000 рублей на ничью и заберите 7400 рублей в случае «мирного» исхода.

Или возьмите вариант «гости не проиграют» за солидные 4.40.

«Ман Сити» играет очень результативно, а с Эрлингом Холанном они должны еще больше прибавить в реализации. Поэтому рассмотрите один из множества вариантов ставок на количество голов:

  • тотал больше 2.5 идет за 1.32, ТМ 2.5 — за 3.20;

  • ТБ 3.5 — за 1.85, ТМ 3.5 — за 1.95.

Высока вероятность увидеть обоюдоострый футбол и множество моментов, поэтому на «обе забьют» коэффициент 1.68, на «обе забьют — нет» — 2.10.

Эксперты считают, что счет 4:0 в пользу «Сити» — самый вероятный в этом матче. Взять его можно за 7.40.

Доменико Тедеско, &laquo;Лейпциг&raquo;. «Лейпциг» — «Ливерпуль»: команды Клоппа и Тедеско устроят фейерверк из голов

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Америка»

До первого официального матча «Манчестер Сити» в новом сезоне осталось всего 10 дней — 30 июля «горожане» разыграют с «Ливерпулем» Суперкубок Англии. При этом команда Пепа Гвардиолы не провела еще ни одного тренировочного матча, а игра против «Америки» станет первой в коротком списке товарняков.

Звездам «Сити» придется показать максимальный профессионализм и включиться в сезон с места. Уже во встрече против мексиканцев Пеп в ускоренном порядке подберет нужные сочетания и обкатает новые идеи, но, учитывая уровень футболистов, проблем с адаптацией у них быть не должно. Да и «Америка» такой соперник, для победы над которым не понадобятся чрезмерные усилия и сумасшедший уровень игры.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» с форой (-1.5) за 1.62.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Америка
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Почему мы зеваем и о чем говорит частая зевота?
Отказался от денег шейхов ради камбека с «Монако». Что сейчас происходит с Александром Головиным во Франции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Орландо» — «Арсенал»: прогноз на товарищеский матч 21 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости