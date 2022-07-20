«Манчестер Сити» — «Америка»: прогноз на товарищеский матч 21 июля 2022 года
21 июля чемпион Англии «Манчестер Сити» проведет первый товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону. Соперником команды Пепа Гвардиолы станет мексиканский клуб «Америка». Игра пройдет на «Эн-ар-джи Стэдиум» в городе Хьюстон и начнется в 03.30 по московскому времени. В прямом эфире в России ее посмотреть не получится.
«Манчестер Сити» — абсолютный фаворит встречи. На победу «горожан» принимаются ставки с коэффициентом 1.21, это приблизительно 82% вероятности исхода. На ничью и успех «Америки» котировки очень высокие — 7.40 (13%) и 11.0 (5%) соответственно.
Если считаете, что мексиканцы могут огорчить соперника, поставьте 1000 рублей на ничью и заберите 7400 рублей в случае «мирного» исхода.
Или возьмите вариант «гости не проиграют» за солидные 4.40.
«Ман Сити» играет очень результативно, а с Эрлингом Холанном они должны еще больше прибавить в реализации. Поэтому рассмотрите один из множества вариантов ставок на количество голов:
Высока вероятность увидеть обоюдоострый футбол и множество моментов, поэтому на «обе забьют» коэффициент 1.68, на «обе забьют — нет» — 2.10.
Эксперты считают, что счет 4:0 в пользу «Сити» — самый вероятный в этом матче. Взять его можно за 7.40.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Америка»
До первого официального матча «Манчестер Сити» в новом сезоне осталось всего 10 дней — 30 июля «горожане» разыграют с «Ливерпулем» Суперкубок Англии. При этом команда Пепа Гвардиолы не провела еще ни одного тренировочного матча, а игра против «Америки» станет первой в коротком списке товарняков.
Звездам «Сити» придется показать максимальный профессионализм и включиться в сезон с места. Уже во встрече против мексиканцев Пеп в ускоренном порядке подберет нужные сочетания и обкатает новые идеи, но, учитывая уровень футболистов, проблем с адаптацией у них быть не должно. Да и «Америка» такой соперник, для победы над которым не понадобятся чрезмерные усилия и сумасшедший уровень игры.
Рекомендуемая ставка: победа «Сити» с форой (-1.5) за 1.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1