16 июля в первом туре РПЛ «Оренбург» примет «Крылья Советов». Игра начнется в 17.30 по московскому времени на стадионе «Газовик». Посмотреть в прямом эфире ее можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не видят однозначного фаворита. На победу новичков из ФНЛ можно поставить за 2.65, что примерно 38% вероятности. На их соперников из Самары котировка 2.70 (37%). Ничью предлагается взять за 3.50 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Крыльев» в случае их успеха выплата составит 2750 рублей.

Коэффициент на вариант «гости не проиграют» — 1.53.

Не можете выбрать между командами? Это повод подстраховаться. Сделать это можно при помощи форы — например, взять Ф1(0) за 1.87 или Ф2(0) за 2.00.

У обоих коллективов исправно заходит «верх». В случае «Оренбурга» это случилось восемь раз за последние десять игр, в случае «Крыльев» — девять раз. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно с котировкой 1.86.

Считаете, что первый тур для оренбуржцев и самарцев получится жарким? Возьмите пенальти за 2.35 или удаление за 2.95. Оба события в комплекте идут за 5.50.

Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Крылья Советов»

«Оренбург» вернулся в РПЛ спустя два года, но пока его подготовку к такому важному событию не назвать идеальной. Состав наполовину обновился, и далеко не факт, что в лучшую сторону. Правда, и у «Крыльев» бед хватает — самарцы остались без Зиньковского и Сарвели. К тому же они поедут в Оренбург на автобусе по жаре. И это в первом туре, когда кондиции далеки от лучших. В общем, кажется, ни у кого не хватит сил для победы.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.50.