«Оренбург» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 16 июля 2022 года
16 июля в первом туре РПЛ «Оренбург» примет «Крылья Советов». Игра начнется в 17.30 по московскому времени на стадионе «Газовик». Посмотреть в прямом эфире ее можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.00 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не видят однозначного фаворита. На победу новичков из ФНЛ можно поставить за 2.65, что примерно 38% вероятности. На их соперников из Самары котировка 2.70 (37%). Ничью предлагается взять за 3.50 (25%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Крыльев» в случае их успеха выплата составит 2750 рублей.
Коэффициент на вариант «гости не проиграют» — 1.53.
Не можете выбрать между командами? Это повод подстраховаться. Сделать это можно при помощи форы — например, взять Ф1(0) за 1.87 или Ф2(0) за 2.00.
У обоих коллективов исправно заходит «верх». В случае «Оренбурга» это случилось восемь раз за последние десять игр, в случае «Крыльев» — девять раз. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно с котировкой 1.86.
Считаете, что первый тур для оренбуржцев и самарцев получится жарким? Возьмите пенальти за 2.35 или удаление за 2.95. Оба события в комплекте идут за 5.50.
Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Крылья Советов»
«Оренбург» вернулся в РПЛ спустя два года, но пока его подготовку к такому важному событию не назвать идеальной. Состав наполовину обновился, и далеко не факт, что в лучшую сторону. Правда, и у «Крыльев» бед хватает — самарцы остались без Зиньковского и Сарвели. К тому же они поедут в Оренбург на автобусе по жаре. И это в первом туре, когда кондиции далеки от лучших. В общем, кажется, ни у кого не хватит сил для победы.
Рекомендуемая ставка: ничья за 3.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1