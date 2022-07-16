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16 июля, 11:15

«Оренбург» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 16 июля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» 16 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Марцел Личка, главный тренер «Оренбурга».
Фото Сайт ФК «Оренбург».

16 июля в первом туре РПЛ «Оренбург» примет «Крылья Советов». Игра начнется в 17.30 по московскому времени на стадионе «Газовик». Посмотреть в прямом эфире ее можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:4
Крылья Советов
Голы
Цыпченко, 31 (1:0), Ежов, 49 (1:1), Глушенков, 54 (1:2), Глушенков, 72 (1:3), Аюпов, 83 (2:3), Якуба, 84 (2:4)
Оренбург
Гошев Башич Полуяхтов (Аюпов, 60) Сиваков Хотулев Малых Печенин (Мансилья, 74) Оганесян (Эктов, 60) Ковалев (Титков, 84) Капленко (Сычевой, 74) Воробьев
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Бейл (Витюгов, 77) Гапонов (Евгеньев, 87) Пиняев (Хубулов, 77) Ежов Глушенков (Шитов, 87) Иванисеня Цыпченко (Якуба, 67) Коваленко
Судьи
Шадыханов (Москва) Болотенков (Москва) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Любимов (Санкт-Петербург) Мурашов (Москва)

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не видят однозначного фаворита. На победу новичков из ФНЛ можно поставить за 2.65, что примерно 38% вероятности. На их соперников из Самары котировка 2.70 (37%). Ничью предлагается взять за 3.50 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Крыльев» в случае их успеха выплата составит 2750 рублей.

Коэффициент на вариант «гости не проиграют» — 1.53.

Не можете выбрать между командами? Это повод подстраховаться. Сделать это можно при помощи форы — например, взять Ф1(0) за 1.87 или Ф2(0) за 2.00.

У обоих коллективов исправно заходит «верх». В случае «Оренбурга» это случилось восемь раз за последние десять игр, в случае «Крыльев» — девять раз. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно с котировкой 1.86.

Считаете, что первый тур для оренбуржцев и самарцев получится жарким? Возьмите пенальти за 2.35 или удаление за 2.95. Оба события в комплекте идут за 5.50.

Игорь Осинькин, главный тренер &laquo;Крыльев Советов&raquo;. «Оренбург» — «Крылья Советов»: будут ли шансы у гостей без Зиньковского и Сарвели?

Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Крылья Советов»

«Оренбург» вернулся в РПЛ спустя два года, но пока его подготовку к такому важному событию не назвать идеальной. Состав наполовину обновился, и далеко не факт, что в лучшую сторону. Правда, и у «Крыльев» бед хватает — самарцы остались без Зиньковского и Сарвели. К тому же они поедут в Оренбург на автобусе по жаре. И это в первом туре, когда кондиции далеки от лучших. В общем, кажется, ни у кого не хватит сил для победы.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.50.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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3.06 00:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 00:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 00:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
3.06 00:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
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