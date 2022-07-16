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ЦСКА — «Урал»: где смотреть матч РПЛ 16 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Урал» 16 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов, главный тренер ЦСКА.
Фото Сайт ПФК ЦСКА

16 июля ЦСКА проведет первый матч РПЛ нового сезона. В стартовом туре соперником армейцев станет «Урал». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции намечен на 14.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Урал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Владимира Федотова. На первую победу армейцев под руководством нового главного тренера можно поставить с коэффициентом 1.68, это примерно 57% вероятности исхода. Успех «Урала» идет за 4.00 (25%), ничья — за 5.20 (18%).

Ставка в 1000 рублей на ЦСКА в случае его победы принесет выплату в 1680 рублей.

В каждом из трех последних сезонов «Урал» хотя раз играл с армейцами вничью. На то, что екатеринбуржцы не уступят на этот раз, котировка 2.27.

Для Владимира Федотова ближайший матч станет пятым у руля ЦСКА с учетом товарищеских, и только в одном красно-синие обменялись голами с соперником. На «обе забьют» можно поставить за 2.00, на обратный исход — за 1.81.

Тотал больше 2.5 гола оценен котировкой 2.03, ТМ 2.5 — за 1.84. В сезоне-2021/22 команды по разу сыграли и «низ», и «верх».

Ждем забитого мяча от Антона Заболотного? Эксперты тоже ждут, поэтому оценили его точный удар в 2.80.

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Две победы ЦСКА и ничья — в подборке наиболее вероятных точных счетов:

  • 1:0 идет за 6.00;

  • ничья 1:1 — за 6.90;

  • 2:0 — за 7.10.

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ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
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