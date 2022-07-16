ЦСКА — «Урал»: где смотреть матч РПЛ 16 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
16 июля ЦСКА проведет первый матч РПЛ нового сезона. В стартовом туре соперником армейцев станет «Урал». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции намечен на 14.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Владимира Федотова. На первую победу армейцев под руководством нового главного тренера можно поставить с коэффициентом 1.68, это примерно 57% вероятности исхода. Успех «Урала» идет за 4.00 (25%), ничья — за 5.20 (18%).
Ставка в 1000 рублей на ЦСКА в случае его победы принесет выплату в 1680 рублей.
В каждом из трех последних сезонов «Урал» хотя раз играл с армейцами вничью. На то, что екатеринбуржцы не уступят на этот раз, котировка 2.27.
Для Владимира Федотова ближайший матч станет пятым у руля ЦСКА с учетом товарищеских, и только в одном красно-синие обменялись голами с соперником. На «обе забьют» можно поставить за 2.00, на обратный исход — за 1.81.
Тотал больше 2.5 гола оценен котировкой 2.03, ТМ 2.5 — за 1.84. В сезоне-2021/22 команды по разу сыграли и «низ», и «верх».
Ждем забитого мяча от Антона Заболотного? Эксперты тоже ждут, поэтому оценили его точный удар в 2.80.
Две победы ЦСКА и ничья — в подборке наиболее вероятных точных счетов:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|1 : 1
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Маркус Валле да Силва Вендел
Зенит
|1
|
|
Резиуан Мирзов
Химки
|1
|П
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Боженов
Химки
|1
|0
|1
|
|
Алексей Сутормин
Зенит
|1
|0
|1