16 июля ЦСКА проведет первый матч РПЛ нового сезона. В стартовом туре соперником армейцев станет «Урал». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции намечен на 14.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение команде Владимира Федотова. На первую победу армейцев под руководством нового главного тренера можно поставить с коэффициентом 1.68, это примерно 57% вероятности исхода. Успех «Урала» идет за 4.00 (25%), ничья — за 5.20 (18%).

Ставка в 1000 рублей на ЦСКА в случае его победы принесет выплату в 1680 рублей.

В каждом из трех последних сезонов «Урал» хотя раз играл с армейцами вничью. На то, что екатеринбуржцы не уступят на этот раз, котировка 2.27.

Для Владимира Федотова ближайший матч станет пятым у руля ЦСКА с учетом товарищеских, и только в одном красно-синие обменялись голами с соперником. На «обе забьют» можно поставить за 2.00, на обратный исход — за 1.81.

Тотал больше 2.5 гола оценен котировкой 2.03, ТМ 2.5 — за 1.84. В сезоне-2021/22 команды по разу сыграли и «низ», и «верх».

Ждем забитого мяча от Антона Заболотного? Эксперты тоже ждут, поэтому оценили его точный удар в 2.80.

Две победы ЦСКА и ничья — в подборке наиболее вероятных точных счетов: