«Химки» — «Зенит»: где смотреть матч открытия РПЛ 15 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
15 июля в Подмосковье стартует 31-й чемпионат России по футболу. В матче открытия турнира «Химки» схлестнутся на одноименной арене с чемпионом страны — «Зенитом». Игра начнется в 20.00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.30 мск. Главным арбитром встречи назначен Евгений Кукуляк из Калуги.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» очевидным фаворитом встречи. На победу клуба из Санкт-Петербурга можно поставить с коэффициентом 1.37, это примерно 71% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.30 (17%), успех «Химок» — за 8.40 (12%).
Считаете, что команде Сергея Юрана по силам сдержать чемпиона? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае сенсационного «мирного» исхода принесет выплату в 5300 рублей и 4300 рублей чистой прибыли.
Также можете выбрать вариант чуть надежнее — «Химки» не проиграют» за 3.30.
В прошлом сезоне «Зенит» добился побед в обоих матчах с химчанами, но только в одном из них было забито больше двух мячей. На ТБ 2.5 коэффициент 1.66, на ТМ 2.5 — 2.22.
Красно-черные обменялись голами с соперником только в одном из последних пяти матчей, поэтому высока вероятность увидеть забитый мяч только от одной команды. На это можно поставить за 1.83, на «обе забьют» — за 1.98.
Малком, Кассьерра и другие звездные игроки атаки «Зенита» будут лезть в штрафную в надежде забить или заработать пенальти. 11-метровый в предстоящей встрече оценен котировкой 2.35. На удаление коэффициент — 2.95.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков, — сплошь победы сине-бело-голубых:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -