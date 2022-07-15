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«Химки» — «Зенит»: где смотреть матч открытия РПЛ 15 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча открытия РПЛ «Химки» — «Зенит» 15 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Матео Кассьерра, «Зенит».
Фото Global Look Press

15 июля в Подмосковье стартует 31-й чемпионат России по футболу. В матче открытия турнира «Химки» схлестнутся на одноименной арене с чемпионом страны — «Зенитом». Игра начнется в 20.00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.30 мск. Главным арбитром встречи назначен Евгений Кукуляк из Калуги.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
15 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» очевидным фаворитом встречи. На победу клуба из Санкт-Петербурга можно поставить с коэффициентом 1.37, это примерно 71% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.30 (17%), успех «Химок» — за 8.40 (12%).

Считаете, что команде Сергея Юрана по силам сдержать чемпиона? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае сенсационного «мирного» исхода принесет выплату в 5300 рублей и 4300 рублей чистой прибыли.

Также можете выбрать вариант чуть надежнее — «Химки» не проиграют» за 3.30.

В прошлом сезоне «Зенит» добился побед в обоих матчах с химчанами, но только в одном из них было забито больше двух мячей. На ТБ 2.5 коэффициент 1.66, на ТМ 2.5 — 2.22.

Красно-черные обменялись голами с соперником только в одном из последних пяти матчей, поэтому высока вероятность увидеть забитый мяч только от одной команды. На это можно поставить за 1.83, на «обе забьют» — за 1.98.

 
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Малком, Кассьерра и другие звездные игроки атаки «Зенита» будут лезть в штрафную в надежде забить или заработать пенальти. 11-метровый в предстоящей встрече оценен котировкой 2.35. На удаление коэффициент — 2.95.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков, — сплошь победы сине-бело-голубых:

  • 2:0 — за 6.40;
  • 1:0 — за 7.00;
  • 2:1 — за 8.60.

 

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ФК Зенит
ФК Химки
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ЦСКА — «Урал»: прогноз на матч РПЛ 16 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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