15 июля в Подмосковье стартует 31-й чемпионат России по футболу. В матче открытия турнира «Химки» схлестнутся на одноименной арене с чемпионом страны — «Зенитом». Игра начнется в 20.00 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 19.30 мск. Главным арбитром встречи назначен Евгений Кукуляк из Калуги.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» очевидным фаворитом встречи. На победу клуба из Санкт-Петербурга можно поставить с коэффициентом 1.37, это примерно 71% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.30 (17%), успех «Химок» — за 8.40 (12%).

Считаете, что команде Сергея Юрана по силам сдержать чемпиона? Ставка в 1000 рублей на ничью в случае сенсационного «мирного» исхода принесет выплату в 5300 рублей и 4300 рублей чистой прибыли.

Также можете выбрать вариант чуть надежнее — «Химки» не проиграют» за 3.30.

В прошлом сезоне «Зенит» добился побед в обоих матчах с химчанами, но только в одном из них было забито больше двух мячей. На ТБ 2.5 коэффициент 1.66, на ТМ 2.5 — 2.22.

Красно-черные обменялись голами с соперником только в одном из последних пяти матчей, поэтому высока вероятность увидеть забитый мяч только от одной команды. На это можно поставить за 1.83, на «обе забьют» — за 1.98.

Малком, Кассьерра и другие звездные игроки атаки «Зенита» будут лезть в штрафную в надежде забить или заработать пенальти. 11-метровый в предстоящей встрече оценен котировкой 2.35. На удаление коэффициент — 2.95.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков, — сплошь победы сине-бело-голубых: