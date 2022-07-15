«Оренбург» — «Крылья Советов»: будут ли шансы у гостей без Зиньковского и Сарвели?
РПЛ возвращается, а вместе с ней 16 июля в игру вступает «Оренбург», который примет «Крылья Советов». Игра начнется в 17.30 по московскому времени на стадионе «Газовик». Посмотреть в прямом эфире ее можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.00 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч «Оренбург» — «Крылья Советов» 16 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не видят однозначного фаворита. На победу новичков из ФНЛ можно поставить за 2.60, это примерно 38% вероятности. На их соперников из Самары котировка 2.75 (36%). Ничью можно взять за 3.50 (26%).
Вариант «гости не проиграют» идет за 1.53.
Равный матч без явного фаворита — повод подстраховаться. Сделать это можно при помощи форы — например, взять Ф1(0) за 1.87 или Ф2(0) за 2.00.
В восьми из десяти прошедших матчей «Оренбурга» забивали обе команды, у самарцев — в пяти из десяти. Если верите, что произойдет обмен голами, поставьте на это за 1.80.
Считаете, что первый тур для оренбуржцев и самарцев получится жарким? Возьмите пенальти за 2.35 или удаление за 2.95. Оба события в комплекте идут за 5.50.
«Оренбург» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча РПЛ 16 июля 2022 года
«Оренбург» вернулся в высшую лигу после двух лет отсутствия. И с ходу считается андердогом турнира. Мало того что оренбуржцы по праву новичков — первые претенденты на вылет, они еще и довольно спорно провели предсезонку. Да, в товарищеских матчах — ничья и победа, а до этого еще был успех против «Уфы» в стыковых матчах. С этой точки зрения все в порядке.
Но если посмотреть на трансферную кампанию, то все уже не так однозначно. «Оренбург» мощно закупился — на контракте теперь три иностранца, столько есть далеко не у каждого клуба РПЛ. В дополнение к ним из «Спартака» арендовали Оганесяна, из «Локомотива» — Титкова. Но потери, как кажется, перевешивают — Фамейе, Ойеволе и Миронов сыграли решающую роль в выходе команды в РПЛ, а теперь разъехались. Что сможет показать новая атака? Если не верите в нее, ставьте на ИТМ1 (1.5) за 1.57.
У «Крыльев» ситуация тоже далека от идеала. Из Самары за год уехали Сергеев, Сарвели и Зиньковский — весомая часть той самой команды, которая показывала класс в атаке, а сопоставимых игроков на замену пока не видно. Главный тренер Осинькин признавался, что надеялся на срыв трансферов — но этого не произошло, и теперь «Крылья Советов» приедут в Оренбург уже не такими грозными. Еще проблема — отправятся они на автобусе, а это около 450 километров.
Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Крылья Советов»
У самарцев для первого тура многовато испытаний. Зиньковского и Сарвели нет. После сборов команда наверняка еще не в тонусе — а ведь до Оренбурга еще ехать несколько часов на автобусе. При этом погода за окном знойная. Будь у Осинькина и компании другой соперник, можно было бы сказать, что «Крылья» приговорены. Но «Оренбург» и сам не идеален — своих проблем хватает. Так что вряд ли первая победа в РПЛ за два года состоится именно в первом туре.
Рекомендуемая ставка: ничья за 3.50.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
|0
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4
|Краснодар
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|0
|0
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0-0
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7
|Ахмат
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|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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9
|Ростов
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|0
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|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -