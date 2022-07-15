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«Оренбург» — «Крылья Советов»: будут ли шансы у гостей без Зиньковского и Сарвели?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Оренбург» — «Крылья Советов» 16 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Игорь Осинькин, главный тренер «Крыльев Советов».
Фото Сайт «Урала».
У Самары большие потери.

РПЛ возвращается, а вместе с ней 16 июля в игру вступает «Оренбург», который примет «Крылья Советов». Игра начнется в 17.30 по московскому времени на стадионе «Газовик». Посмотреть в прямом эфире ее можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
16 июл, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Крылья Советов

Коэффициенты букмекеров на матч «Оренбург» — «Крылья Советов» 16 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не видят однозначного фаворита. На победу новичков из ФНЛ можно поставить за 2.60, это примерно 38% вероятности. На их соперников из Самары котировка 2.75 (36%). Ничью можно взять за 3.50 (26%).

Вариант «гости не проиграют» идет за 1.53.

Равный матч без явного фаворита — повод подстраховаться. Сделать это можно при помощи форы — например, взять Ф1(0) за 1.87 или Ф2(0) за 2.00.

В восьми из десяти прошедших матчей «Оренбурга» забивали обе команды, у самарцев — в пяти из десяти. Если верите, что произойдет обмен голами, поставьте на это за 1.80.

Считаете, что первый тур для оренбуржцев и самарцев получится жарким? Возьмите пенальти за 2.35 или удаление за 2.95. Оба события в комплекте идут за 5.50.

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«Оренбург» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча РПЛ 16 июля 2022 года

«Оренбург» вернулся в высшую лигу после двух лет отсутствия. И с ходу считается андердогом турнира. Мало того что оренбуржцы по праву новичков — первые претенденты на вылет, они еще и довольно спорно провели предсезонку. Да, в товарищеских матчах — ничья и победа, а до этого еще был успех против «Уфы» в стыковых матчах. С этой точки зрения все в порядке.

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Но если посмотреть на трансферную кампанию, то все уже не так однозначно. «Оренбург» мощно закупился — на контракте теперь три иностранца, столько есть далеко не у каждого клуба РПЛ. В дополнение к ним из «Спартака» арендовали Оганесяна, из «Локомотива» — Титкова. Но потери, как кажется, перевешивают — Фамейе, Ойеволе и Миронов сыграли решающую роль в выходе команды в РПЛ, а теперь разъехались. Что сможет показать новая атака? Если не верите в нее, ставьте на ИТМ1 (1.5) за 1.57.

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У «Крыльев» ситуация тоже далека от идеала. Из Самары за год уехали Сергеев, Сарвели и Зиньковский — весомая часть той самой команды, которая показывала класс в атаке, а сопоставимых игроков на замену пока не видно. Главный тренер Осинькин признавался, что надеялся на срыв трансферов — но этого не произошло, и теперь «Крылья Советов» приедут в Оренбург уже не такими грозными. Еще проблема — отправятся они на автобусе, а это около 450 километров.

Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Крылья Советов»

У самарцев для первого тура многовато испытаний. Зиньковского и Сарвели нет. После сборов команда наверняка еще не в тонусе — а ведь до Оренбурга еще ехать несколько часов на автобусе. При этом погода за окном знойная. Будь у Осинькина и компании другой соперник, можно было бы сказать, что «Крылья» приговорены. Но «Оренбург» и сам не идеален — своих проблем хватает. Так что вряд ли первая победа в РПЛ за два года состоится именно в первом туре.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.50.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
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9
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