Новак Джокович — Тим ван Рейтховен: прогноз на матч Уимблдона 3 июля 2022 года
3 июля Новак Джокович сыграет в четвертом круге Уимблдона. Его соперником станет открытие последнего месяца в мужском теннисе голландец Тим ван Рейтховен. Встреча пройдет на Центральном корте и начнется приблизительно в 19.00 по московскому времени. В России матч показан не будет. Ранее соперники не играли друг с другом.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены — у ван Рейтховена почти нет шансов остановить действующего чемпиона. На его победу можно поставить с коэффициентом 9.80, это приблизительно 5% вероятности исхода. Выход Джоковича в четвертьфинал предлагается оформить за котировку 1.05 (95%).
Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае его сенсационной победы принесет солидные 9800 рублей и 8800 рублей чистой прибыли.
Однако есть вариант безопаснее: например, успех голландца с форой (+7.5) гейма за 1.93. Ф1(-7.5) в таком случае идет за 1.87.
Джокович в последнем матче отдал всего семь геймов соотечественнику Миомиру Кецмановичу. На то, что серб закроет очередного соперника и потратит меньше 30.5 гейма, коэффициент 1.92. На ТБ 30.5 котировка 1.90.
Аналитики считают, что Новак не задержится на корте: 3-0 по сетам в его пользу оценены в 1.49. Выигранная ван Рейтховеном партия доступна за 2.50.
Дотянет ли Тим хотя бы до одного тай-брейка? Если считаете, что ему по силам, поставить на это событие можно за 1.85.
Отличный вариант — «игрок не выиграет ни одного гейма в партии» за 9.60. Кецмановичу Новак отвесил «баранку» и постарается повторить это достижение.
Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Тим ван Рейтховен
Джокович не соврал, когда в начале турнира заявил, что прибавит по ходу матчей. Во втором и третьем кругах он без суеты разобрался с Коккинакисом и Кецмановичем — вполне солидными ребятами. Причем серб ни разу не играл тай-брейк и в двух сетах отдал соперникам меньше двух геймов.
Ван Рейтховен грезил попасть на экс-первую ракетку мира в стартовом матче, но жребий распределил игроков иначе. Тогда Тим подсуетился и прошел троих соперников, чтобы воплотить мечту в реальность. Правда, ничего хорошего встреча с Новаком ему не принесет: обыграть скисшего Опелку и находящегося в ужасной форме Басилашвили — одно дело, а справиться с выходящим на пик формы чемпионом — другое. Джокович не почувствует голландца и легко оформит выход в четвертьфинал.
Рекомендуемая ставка: ТМ 31.5 гейма за 1.69.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
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|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -