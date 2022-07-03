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Новак Джокович — Тим ван Рейтховен: прогноз на матч Уимблдона 3 июля 2022 года

Прогноз на матч Уимблдона Новак Джокович — Тим ван Рейтховен 3 июля 2022 года
Евгений Коростелев
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Новак Джокович.
Фото Global Look Press

3 июля Новак Джокович сыграет в четвертом круге Уимблдона. Его соперником станет открытие последнего месяца в мужском теннисе голландец Тим ван Рейтховен. Встреча пройдет на Центральном корте и начнется приблизительно в 19.00 по московскому времени. В России матч показан не будет. Ранее соперники не играли друг с другом.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены — у ван Рейтховена почти нет шансов остановить действующего чемпиона. На его победу можно поставить с коэффициентом 9.80, это приблизительно 5% вероятности исхода. Выход Джоковича в четвертьфинал предлагается оформить за котировку 1.05 (95%).

Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае его сенсационной победы принесет солидные 9800 рублей и 8800 рублей чистой прибыли.

Однако есть вариант безопаснее: например, успех голландца с форой (+7.5) гейма за 1.93. Ф1(-7.5) в таком случае идет за 1.87.

Джокович в последнем матче отдал всего семь геймов соотечественнику Миомиру Кецмановичу. На то, что серб закроет очередного соперника и потратит меньше 30.5 гейма, коэффициент 1.92. На ТБ 30.5 котировка 1.90.

Аналитики считают, что Новак не задержится на корте: 3-0 по сетам в его пользу оценены в 1.49. Выигранная ван Рейтховеном партия доступна за 2.50.

Дотянет ли Тим хотя бы до одного тай-брейка? Если считаете, что ему по силам, поставить на это событие можно за 1.85.

Отличный вариант — «игрок не выиграет ни одного гейма в партии» за 9.60. Кецмановичу Новак отвесил «баранку» и постарается повторить это достижение.

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Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Тим ван Рейтховен

Джокович не соврал, когда в начале турнира заявил, что прибавит по ходу матчей. Во втором и третьем кругах он без суеты разобрался с Коккинакисом и Кецмановичем — вполне солидными ребятами. Причем серб ни разу не играл тай-брейк и в двух сетах отдал соперникам меньше двух геймов.

Ван Рейтховен грезил попасть на экс-первую ракетку мира в стартовом матче, но жребий распределил игроков иначе. Тогда Тим подсуетился и прошел троих соперников, чтобы воплотить мечту в реальность. Правда, ничего хорошего встреча с Новаком ему не принесет: обыграть скисшего Опелку и находящегося в ужасной форме Басилашвили — одно дело, а справиться с выходящим на пик формы чемпионом — другое. Джокович не почувствует голландца и легко оформит выход в четвертьфинал.

Рекомендуемая ставка: ТМ 31.5 гейма за 1.69.

Теннис
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Прогнозы на спорт
Новак Джокович
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