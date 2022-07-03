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«Зенит» — «Црвена Звезда»: прогноз на товарищеский матч 3 июля 2022 года

Прогноз на товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда» 3 июля 2022 года
Артем Белинин
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Игроки «Зенита» на прогулке.
Фото ФК «Зенит»

3 июля питерский «Зенит» на стадионе «Фишт» в Сочи примет «Црвену Звезду». Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru или на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск.

Товарищеские матчи. Клубы. Товарищеский матч
03 июл, 20:00. Фишт (Сочи)
Зенит
Црвена Звезда

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в команду Сергея Семака. Поставить на «Зенит» можно за 1.82, это примерно 55% вероятности. Победа «Црвены Звезды» идет с коэффициентом 4.20 (21%), ничья — за 3.40 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью выплата в случае «мирного» исхода составит 3400 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять с котировкой 1.92.

Ставка «обе забьют» зашла в семи из десяти прошедших матчей с участием «Зенита» и в половине игр «Црвены». Поставить на то, что соперники оформят по голу, можно за 1.72.

В половине из прошедших десяти игр питерцев было забито больше двух мячей, у сербов это произошло шесть раз. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.77, на обратный исход — за 1.98.

«Црвена Звезда» в последних десяти матчах забивала в среднем 2.5 мяча за игру, «Зенит» — 1.8. Коэффициент на ИТБ1 (1.5) — 1.77, на ИТБ2 (2.5) — 8.20.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.80.

Сергей Семак, &laquo;Зенит&raquo;. «Зенит» — «Црвена Звезда»: команду Семака ждет самый миролюбивый международный матч в истории

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Црвена Звезда»

Подготовка питерцев к сезону в разгаре — команда продолжает укомплектовываться новичками и играет товарищеские матчи. Среди приобретений — Матео Кассьерра, и он придется очень кстати в атакующую линию. Форма у сине-бело-голубых хорошая — они выиграли три последних товарищеских матча, но только один в основное время. У «Црвены» дела похуже — собрали «светофор» (победа, ничья и поражение) в трех последних играх, да и выезд в условиях интенсивной подготовки им вряд ли на руку. Команда Семака — очевидный фаворит встречи.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.82.

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ФК Црвена Звезда
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«Локомотив» — «Факел»: прогноз на товарищеский матч 3 июля 2022 года
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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