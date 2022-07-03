3 июля питерский «Зенит» на стадионе «Фишт» в Сочи примет «Црвену Звезду». Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru или на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в команду Сергея Семака. Поставить на «Зенит» можно за 1.82, это примерно 55% вероятности. Победа «Црвены Звезды» идет с коэффициентом 4.20 (21%), ничья — за 3.40 (24%).

При ставке в 1000 рублей на ничью выплата в случае «мирного» исхода составит 3400 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять с котировкой 1.92.

Ставка «обе забьют» зашла в семи из десяти прошедших матчей с участием «Зенита» и в половине игр «Црвены». Поставить на то, что соперники оформят по голу, можно за 1.72.

В половине из прошедших десяти игр питерцев было забито больше двух мячей, у сербов это произошло шесть раз. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.77, на обратный исход — за 1.98.

«Црвена Звезда» в последних десяти матчах забивала в среднем 2.5 мяча за игру, «Зенит» — 1.8. Коэффициент на ИТБ1 (1.5) — 1.77, на ИТБ2 (2.5) — 8.20.

Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.80.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Црвена Звезда»

Подготовка питерцев к сезону в разгаре — команда продолжает укомплектовываться новичками и играет товарищеские матчи. Среди приобретений — Матео Кассьерра, и он придется очень кстати в атакующую линию. Форма у сине-бело-голубых хорошая — они выиграли три последних товарищеских матча, но только один в основное время. У «Црвены» дела похуже — собрали «светофор» (победа, ничья и поражение) в трех последних играх, да и выезд в условиях интенсивной подготовки им вряд ли на руку. Команда Семака — очевидный фаворит встречи.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.82.