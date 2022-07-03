«Зенит» — «Црвена Звезда»: прогноз на товарищеский матч 3 июля 2022 года
3 июля питерский «Зенит» на стадионе «Фишт» в Сочи примет «Црвену Звезду». Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru или на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ больше верят в команду Сергея Семака. Поставить на «Зенит» можно за 1.82, это примерно 55% вероятности. Победа «Црвены Звезды» идет с коэффициентом 4.20 (21%), ничья — за 3.40 (24%).
При ставке в 1000 рублей на ничью выплата в случае «мирного» исхода составит 3400 рублей.
Вариант «гости не проиграют» можно взять с котировкой 1.92.
Ставка «обе забьют» зашла в семи из десяти прошедших матчей с участием «Зенита» и в половине игр «Црвены». Поставить на то, что соперники оформят по голу, можно за 1.72.
В половине из прошедших десяти игр питерцев было забито больше двух мячей, у сербов это произошло шесть раз. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.77, на обратный исход — за 1.98.
«Црвена Звезда» в последних десяти матчах забивала в среднем 2.5 мяча за игру, «Зенит» — 1.8. Коэффициент на ИТБ1 (1.5) — 1.77, на ИТБ2 (2.5) — 8.20.
Наиболее вероятный точный счет встречи — ничья 1:1 за 6.80.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Црвена Звезда»
Подготовка питерцев к сезону в разгаре — команда продолжает укомплектовываться новичками и играет товарищеские матчи. Среди приобретений — Матео Кассьерра, и он придется очень кстати в атакующую линию. Форма у сине-бело-голубых хорошая — они выиграли три последних товарищеских матча, но только один в основное время. У «Црвены» дела похуже — собрали «светофор» (победа, ничья и поражение) в трех последних играх, да и выезд в условиях интенсивной подготовки им вряд ли на руку. Команда Семака — очевидный фаворит встречи.
Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.82.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -