3 июля в товарищеском матче состоится «встреча чемпионов» — между собой сыграют триумфаторы чемпионатов России и Сербии. Питерский «Зенит» примет «Црвену Звезду» на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение чемпиону РПЛ. Поставить на успех «Зенита» можно за 1.82, это примерно 55% вероятности. Победа «Црвены Звезды» идет с коэффициентом 4.20 (24%), ничья — за 3.40 (21%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Зенита» выплата в случае его успеха составит 1820 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять с котировкой 1.92.

Также вы можете улучшить шансы «Црвены» на победу при помощи форы: Ф2(+1.5) идет за 1.35, а Ф1(-1.5) в таком случае — за 2.90.

Ставка «обе забьют» зашла в семи из десяти прошедших матчей с участием «Зенита» и в половине игр «Црвены». Поставить на то, что соперники оформят по голу, можно за 1.72.

В половине из прошедших десяти игр питерцев было забито больше двух мячей, у сербов это произошло шесть раз. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.77, на обратный исход — за 1.98.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.80;

• 1:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 7.80.