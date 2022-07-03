«Зенит» — «Црвена Звезда»: где смотреть товарищеский матч 3 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
3 июля в товарищеском матче состоится «встреча чемпионов» — между собой сыграют триумфаторы чемпионатов России и Сербии. Питерский «Зенит» примет «Црвену Звезду» на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение чемпиону РПЛ. Поставить на успех «Зенита» можно за 1.82, это примерно 55% вероятности. Победа «Црвены Звезды» идет с коэффициентом 4.20 (24%), ничья — за 3.40 (21%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Зенита» выплата в случае его успеха составит 1820 рублей.
Вариант «гости не проиграют» можно взять с котировкой 1.92.
Также вы можете улучшить шансы «Црвены» на победу при помощи форы: Ф2(+1.5) идет за 1.35, а Ф1(-1.5) в таком случае — за 2.90.
Ставка «обе забьют» зашла в семи из десяти прошедших матчей с участием «Зенита» и в половине игр «Црвены». Поставить на то, что соперники оформят по голу, можно за 1.72.
В половине из прошедших десяти игр питерцев было забито больше двух мячей, у сербов это произошло шесть раз. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.77, на обратный исход — за 1.98.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.80;
• 1:0 — за 7.20;
• 2:1 — за 7.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -