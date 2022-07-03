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«Зенит» — «Црвена Звезда»: где смотреть товарищеский матч 3 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция товарищеского матча «Зенит» — «Црвена Звезда» 3 июля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Тренировка «Зенита».
Фото ФК «Зенит»

3 июля в товарищеском матче состоится «встреча чемпионов» — между собой сыграют триумфаторы чемпионатов России и Сербии. Питерский «Зенит» примет «Црвену Звезду» на стадионе «Фишт» в Сочи. Игра начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.30 мск.

Товарищеские матчи. Клубы. Товарищеский матч
03 июл, 20:00. Фишт (Сочи)
Зенит
Црвена Звезда

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение чемпиону РПЛ. Поставить на успех «Зенита» можно за 1.82, это примерно 55% вероятности. Победа «Црвены Звезды» идет с коэффициентом 4.20 (24%), ничья — за 3.40 (21%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Зенита» выплата в случае его успеха составит 1820 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять с котировкой 1.92.

Также вы можете улучшить шансы «Црвены» на победу при помощи форы: Ф2(+1.5) идет за 1.35, а Ф1(-1.5) в таком случае — за 2.90.

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Ставка «обе забьют» зашла в семи из десяти прошедших матчей с участием «Зенита» и в половине игр «Црвены». Поставить на то, что соперники оформят по голу, можно за 1.72.

В половине из прошедших десяти игр питерцев было забито больше двух мячей, у сербов это произошло шесть раз. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.77, на обратный исход — за 1.98.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.80;

• 1:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 7.80.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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