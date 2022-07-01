1 июля состоится матч третьего круга Уимблдона, в котором Новак Джокович сыграет с соотечественником Миомиром Кецмановичем. Встреча пройдет на Центральном корте и начнется примерно в 17.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 2-0 в пользу Новака.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Джоковича абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с минимальным коэффициентом 1.01, это примерно 99% вероятности исхода. Успех Кецмановича можно взять за 16.0 (1%).

Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае сенсации принесет выплату в 16 000 рублей и 15 000 чистой прибыли.

Также вы можете взять победу Кецмановича с форой по геймам:

Ф2(+8.5) идет за 2.20, Ф1(-8.5) — за 1.67;

Ф2(+9.5) идет за 1.58, Ф1(-9.5) — за 2.29.

Аналитики полагают, что Джокович не отдаст ни партии и выиграет 3-0, коэффициент — 1.38. На триумф Миомира с форой (+2.5) партии котировка 2.90.

Тай-брейк в матче можно взять за 2.15, в первом сете — за 7.80. Его отсутствие в игре — за 1.61.

Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Миомир Кецманович

Если в первом матче Джокович отдал партию южнокорейцу Сун Ву Квону и в первой половине игры смотрелся блекло, то во втором круге против Танаси Коккинакиса серб был очень хорош — отдал сопернику всего семь геймов и подарил всего один брейк-пойнт в последнем гейме. На своей подаче Новак играл просто бешено.

Кецманович до Уимблдона проиграл оба матча на траве, а на «мейджоре» прошел двух явно более слабых соперников, второй из которых — Алехандро Табило — абсолютный грунтовик. Против Новака Миомиру противопоставить нечего, даже за тай-брейк зацепиться будет невозможно, поэтому стоит поставить на то, что экс-лидер рейтинга закроет соперника без проблем в трех сетах.

Рекомендуемая ставка: Джокович выиграет меньше 18.5 гейма за 2.10.