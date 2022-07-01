Новак Джокович — Миомир Кецманович: прогноз на матч Уимблдона 1 июля 2022 года
1 июля состоится матч третьего круга Уимблдона, в котором Новак Джокович сыграет с соотечественником Миомиром Кецмановичем. Встреча пройдет на Центральном корте и начнется примерно в 17.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 2-0 в пользу Новака.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Джоковича абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с минимальным коэффициентом 1.01, это примерно 99% вероятности исхода. Успех Кецмановича можно взять за 16.0 (1%).
Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае сенсации принесет выплату в 16 000 рублей и 15 000 чистой прибыли.
Также вы можете взять победу Кецмановича с форой по геймам:
Аналитики полагают, что Джокович не отдаст ни партии и выиграет 3-0, коэффициент — 1.38. На триумф Миомира с форой (+2.5) партии котировка 2.90.
Тай-брейк в матче можно взять за 2.15, в первом сете — за 7.80. Его отсутствие в игре — за 1.61.
Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Миомир Кецманович
Если в первом матче Джокович отдал партию южнокорейцу Сун Ву Квону и в первой половине игры смотрелся блекло, то во втором круге против Танаси Коккинакиса серб был очень хорош — отдал сопернику всего семь геймов и подарил всего один брейк-пойнт в последнем гейме. На своей подаче Новак играл просто бешено.
Кецманович до Уимблдона проиграл оба матча на траве, а на «мейджоре» прошел двух явно более слабых соперников, второй из которых — Алехандро Табило — абсолютный грунтовик. Против Новака Миомиру противопоставить нечего, даже за тай-брейк зацепиться будет невозможно, поэтому стоит поставить на то, что экс-лидер рейтинга закроет соперника без проблем в трех сетах.
Рекомендуемая ставка: Джокович выиграет меньше 18.5 гейма за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -