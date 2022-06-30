Гарет Бэйл в МЛС: снова станет звездой или будет наслаждаться гольфом?

Игрока такого уровня в МЛС больше нет.

Валлийский полузащитник Гарет Бэйл завершил продолжительный этап карьеры в «Реале». Футболист выступал за мадридский клуб девять лет с 2013 года и за этот период завоевал 16 титулов, пять из которых — победы в Лиге чемпионов. Правда, последнее время в Испании Гарет больше просиживал на скамейке, чем играл. Например, в заключительном сезоне он провел на поле всего 290 минут и забил один мяч во всех турнирах.

Контракт с лучшим клубом мира истек, и Бэйлу пришлось искать новый клуб. По информации инсайдеров, у 32-летнего полузащитника было несколько предложений, в том числе от валлийского «Кардифф Сити», однако футболист предпочел перебраться за океан и попробовать себя в МЛС.

Бэйл подписал контракт с клубом «Лос-Анджелес» по схеме «1+1» и будет чаще играть в гольф — ранее Гарет говорил, что любит бывать на юге Калифорнии и проводить время с клюшкой в руках. А как же его успехи на футбольном поле?

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ разобрались, чего ждать от действующего победителя Лиги чемпионов в США.

Забьет ли Бэйл больше, чем за два последних сезона в ла лиге?

Гарет перебрался в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года и в первый же сезон показал самую высокую результативность — забил 22 мяча во всех турнирах. С тех пор он лишь раз преодолел отметку в 20 голов — в розыгрыше-2017/18 (21). А главным хайлайтом его выступлений за мадридский суперклуб стал гол через себя в финале Лиги чемпионов-2017/18.

Но примерно с того момента Гарет закис: почти не выходил в основе, много лечился и утратил доверие Зинедина Зидана, а затем поставил ультиматум — до истечения контракта клуб не покинет и продолжит получать зарплату даже на скамейке запасных. Неудивительно, что при таких обстоятельствах статистика Бэйла совсем скатилась, а лучший футбол он показывал в играх за сборную и во время аренды в «Тоттенхэме» в 2020/21 годах (оформил 16 мячей).

В МЛС Гарет наверняка продолжит наслаждаться жизнью и будет играть максимально вальяжно, но даже в этих условиях будет выделяться на фоне остальных игроков из-за невысокого уровня чемпионата. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что Бэйл забьет пять-шесть мячей — на ТБ 5.5 коэффициент 1.60, на ТМ 5.5 — 2.20.

Примерно в том же диапазоне статистика ассистов от валлийца — на тотал больше 4.5 голевые передачи можно поставить за 2.10, на ТМ 4.5 — за 1.65.

Последний дубль Бэйл оформил совсем недавно — в матче квалификации ЧМ-2022 против сборной Австрии. На клубном уровне не забивал два в одном матче уже почти полтора года со встречи против «Бернли» в феврале 2021-го во время аренды в «Тоттенхэме». На тотал больше 1.5 дубля в ближайшем сезоне МЛС коэффициент 2.35, на тотал меньше 1.5 — 1.53.

Хет-триками Гарет в принципе выстреливал нечасто, но за последние два года один все же случился — против «Шеффилда» в АПЛ. В США уровень сопротивления будет ниже, а значит, шансы валлийца забить больше двух раз за 90 минут повысятся. Хотя бы один случай, когда Бэйл оформит три мяча, доступен за 2.70. Обратный исход — за 1.41.

Будет ли Гарет грубить в США?

В Испании Бэйл стабильно собирал больше двух желтых карточек за сезон, но нельзя забывать, что многие из них были получены им в принципиальных и жестких матчах против «Барселоны» и «Атлетико». В МЛС таких дерби нет, а значит, шансы Гарета заработать горчичник снизятся. Тем более в лиге у валлийца будет преференция из-за статуса топ-игрока. На тотал больше 1.5 желтые карточки в США коэффициент 2.40, на ТМ 1.5 — 1.51.

Тем более не стоит ожидать, что Гарет заработает удаление — он слишком миролюбив и ответственен, чтобы удаляться. На изгнание Бэйла с поля арбитром можно поставить за 15.0.