1 июля 2022 года в межсезонном турнире «Кубок Матч Премьер» встретятся «Нижний Новгород» и «Сочи». Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции в 19.30 мск.

Южане имеют лучшие шансы на победу, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На успех «Сочи» можно поставить с коэффициентом 1.90, вероятность — примерно 52%. На ничью котировка 3.50 (28%), на триумф «Нижнего Новгорода» — 4.20 (20%).

Поставленная на победу аутсайдера 1000 рублей в случае его виктории принесет 4200 рублей и чистую прибыль в 3200 рублей.

Считаете, что «Нижний Новгород» сведет вничью второй матч подряд? Вариант 1Х идет за 1.90.

Если команды забьют больше двух мячей, то ставка на ТБ 2.5 умножится на коэффициент 1.77. ТМ 2.5 доступен за 2.04.

Победу номинальных хозяев в матче можно оформить за 2.55, успех гостей — за 1.51.

Первый матч турнира против «Зенита» «Нижний» и «Сочи» завершили с одинаковым счетом 1:1. Обмен голами в очной встрече предложен за 1.73, обратный исход — за 2.10.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков:

ничья 1:1 — за 6.90;

победа «Сочи» 1:0 — за 7.60;

успех гостей 2:1 — за 7.90.

Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Сочи»

Обе команды неплохо смотрелись на фоне чемпиона России — действовали агрессивно и заслуженно добились ничьей в основное время, пусть и проиграли в итоге по пенальти. Так играть им позволил товарищеский статус турнира, который практически ни к чему не обязывает — только позволяет обкатать молодежь и проверить тренерские задумки на практике.

В предстоящем матче соперники не откажутся от выбранной тактики и наверняка снова сыграют смело. А в таких условиях голы обычно гарантированы.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.73.