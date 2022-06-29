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Алекс Волкановски — Макс Холлоуэй: Благословленный вернет пояс досрочной победой

Прогноз и ставка на бой UFC Алекс Волкановски — Макс Холлоуэй 3 июля 2022 года
Артем Белинин
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Алекс Волкановски с чемпионским поясом.
Американец может завершить трилогию на хорошей ноте.

Ночью 3 июля в Лас-Вегасе на «T-Mobile Арене» состоится UFC 276, главным событием которого станет титульный бой между Израэлем Адесаньей и Джаредом Каннонье. Однако предварять их поединок будет не менее яркая вывеска — чемпион полулегкого дивизиона Алекс Волкановски в со-главном событии вечера сразится с претендентом на титул Максом Холлоуэем. Оба бойца входят в рейтинг лучших вне весовых категорий.

Где смотреть трансляцию боя Волкановски — Холлоуэй?

Бой начнется в районе 5.00 по московскому времени, в прямом эфире его можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Трансляция стартует с 00.55 мск.

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Алекс Волкановски

Алекс зачистил полулегкий дивизион и заскучал. Ходят слухи, что он вот-вот отправится на ступень выше — даже Дана Уайт косвенно подтвердил, что одобряет такой вариант: «Знаете, вероятно, для него есть смысл провести третий бой с Холлоуэем и оставить эту историю позади. Я имею в виду, что если Волкановски пожелает подняться вверх и бросить вызов кому-то в легком дивизионе или еще что-то, то я открыт ко всему, чего он захочет».

Но перед миграцией из наскучившего дивизиона остается последнее дело — победить Макса Холлоуэя. Пожалуй, американец для Великого — единственный соперник, которого за два раза не получилось одолеть убедительно. Да, счет в их серии 2-0, но он обманчив — обе победы Алекса были судейским решением, а итог реванша многие считают несправедливым.

Чтобы со спокойной душой заявить о зачистке легкого дивизиона, Волкановски нужно либо один раз убедительно победить, желательно нокаутом, либо просто победить трижды — тогда вопросов не будет. До тех пор Холлоуэй — угроза и самая главная оппозиция в дивизионе. Впрочем, Великий в отличной форме и демонстрирует класс в каждом бою. Логично, что, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, он фаворит — поставить на победу австралийца можно с коэффициентом 1.50, это примерно 66% вероятности.

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Макс Холлоуэй

Холлоуэй — боец точно не калибра «претендент». С его скиллами и антропометрией Максу стоило бы вернуть пояс, подержать его чуть подольше, а потом переходить в легкий дивизион — впрочем, он и сам не скрывает, что даже сейчас такой план есть: «Дана Уайт гарантировал Алексу титульный шанс в легком весе, и я думаю, это должно работать для нас обоих».

Американец мыслит по-чемпионски, и его можно понять. Оба боя с Волкановски он не был андердогом, а в реванше почти победил. Великий — тяжелейший соперник, но Макс сам близок к величию — и за десять раундов наверняка кое-что понял, учитывая его прогресс во втором бою. Все шансы на победу у него есть, другое дело, что до судейского решения лучше не доводить. Волкановски умеет работать на такие исходы. Поставить на Холлоуэя можно за 2.70, это примерно 33%.

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Возможна ли ничья?

Ничья маловероятна — взять такой вариант можно за 70.0 (1%), но у обоих бойцов в карьере таких исходов не было.

Прогнозы на спорт
Алекс Волкановски
Макс Холлоуэй
UFC
ММА
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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