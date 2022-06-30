Приветственный бонус БЕТСИТИ признан лучшим в России

Букмекерская компания БЕТСИТИ стала победителем «Премии РБ» в номинации «Лучший приветственный бонус».

Награды вручают сегодня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

БЕТСИТИ по праву получил премию. Это один из немногих российских букмекеров, кто предлагает новичкам бездепозитный бонус за регистрацию в мобильном приложении. Игроки могут до трех раз получить фрибет по 500 рублей без пополнения счета.