Рууд — норвежский Доминик Тим. Снимет ли он проклятие финалов «ТБШ» в историческом матче Джоковича?
11 июня в Париже состоится эпохальное событие — серб Новак Джокович сразится с норвежцем Каспером Руудом за третий титул на «Ролан Гаррос» и рекордную 23-ю победу на «Шлемах». Игра начнется приблизительно в 15.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 4:0 в пользу Ноле.
Джокович — абсолютный фаворит финала, считают аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ. На триумф сербского теннисиста можно поставить с коэффициентом 1.25, вероятность этого исхода — около 80%. Успех Рууда идет за 4.35 (20%).
Норвежец в четырех матчах не взял у серба ни сета. Выигрыш Новака 3:0 по партиям доступен за 2.45. Если же вы считаете, что Каспер наконец прервет неудачную серию в противостоянии с Джоковичем, возьмите ФС2(+1.5) за 1.55.
Тотал больше 38.5 гейма оценен в 1.95, ТМ 38.5 — в 1.75.
Победа Рууда с форой (+5.5) гейма идет за 1.93, а успех Новака с гандикапом (-5.5) — за 1.87. В трехсетовом формате на грунте скандинав дважды удержал разницу в пять геймов.
Кто подаст больше эйсов? Джокович — 1.75, Рууд — 2.40, ничья — 11.0. Ноле уступил по подачам навылет только в одном матче турнира — Давидовичу-Фокина в третьем круге.
За 2.55 предложено условие «медицинский тайм-аут во время матча». В полуфинале с Алькарасом Джокович вызывал физио, который осматривал его запястье.
Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Каспер Рууд
Каспер Рууд — норвежский Доминик Тим образца 2020 года. У австрийца тоже было два финала на «Ролан Гаррос», а еще решающий матч на Australian Open. Все их он проиграл, потому что встречался с топовыми соперниками — дважды с Надалем и один раз с Джоковичем. Для Рууда это будет также третья возможность взять трофей «ТБШ», но он вновь играет с гигантом — в прошлом году бился в Париже с Надалем и в Нью-Йорке с Алькарасом, а теперь сразится с Новаком.
Для Джоковича победа на «Ролан Гаррос» станет третьей в карьере и 23-й за «мэйджорах». И Новак, конечно же, стремится к этому величию. Но в то же время он любит усложнять себе задачу, чтобы получать больший заряд мотивации: так, он не спешил обгонять в соперничестве Федерера и Надаля, возился в решающем матче «РГ» — 2021 с Циципасом (горел 0-2 по сетам). Против одного из лучших грунтовых специалистов, пусть Каспер не выиграл у серба еще ни одного сета, просто Новаку не будет. Как часто бывает, он придумает себе проблемы, либо это сделает за него его тело — в полуфинале он снова мучился с запястьем. В общем, ровно в одну калитку этот матч не закончится.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 37.5 гейма за 1.77.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9