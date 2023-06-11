11 июня в Париже состоится эпохальное событие — серб Новак Джокович сразится с норвежцем Каспером Руудом за третий титул на «Ролан Гаррос» и рекордную 23-ю победу на «Шлемах». Игра начнется приблизительно в 15.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 4:0 в пользу Ноле.

Джокович — абсолютный фаворит финала, считают аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ. На триумф сербского теннисиста можно поставить с коэффициентом 1.25, вероятность этого исхода — около 80%. Успех Рууда идет за 4.35 (20%).

Норвежец в четырех матчах не взял у серба ни сета. Выигрыш Новака 3:0 по партиям доступен за 2.45. Если же вы считаете, что Каспер наконец прервет неудачную серию в противостоянии с Джоковичем, возьмите ФС2(+1.5) за 1.55.

Тотал больше 38.5 гейма оценен в 1.95, ТМ 38.5 — в 1.75.

Победа Рууда с форой (+5.5) гейма идет за 1.93, а успех Новака с гандикапом (-5.5) — за 1.87. В трехсетовом формате на грунте скандинав дважды удержал разницу в пять геймов.

Кто подаст больше эйсов? Джокович — 1.75, Рууд — 2.40, ничья — 11.0. Ноле уступил по подачам навылет только в одном матче турнира — Давидовичу-Фокина в третьем круге.

За 2.55 предложено условие «медицинский тайм-аут во время матча». В полуфинале с Алькарасом Джокович вызывал физио, который осматривал его запястье.

Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Каспер Рууд

Каспер Рууд — норвежский Доминик Тим образца 2020 года. У австрийца тоже было два финала на «Ролан Гаррос», а еще решающий матч на Australian Open. Все их он проиграл, потому что встречался с топовыми соперниками — дважды с Надалем и один раз с Джоковичем. Для Рууда это будет также третья возможность взять трофей «ТБШ», но он вновь играет с гигантом — в прошлом году бился в Париже с Надалем и в Нью-Йорке с Алькарасом, а теперь сразится с Новаком.

Для Джоковича победа на «Ролан Гаррос» станет третьей в карьере и 23-й за «мэйджорах». И Новак, конечно же, стремится к этому величию. Но в то же время он любит усложнять себе задачу, чтобы получать больший заряд мотивации: так, он не спешил обгонять в соперничестве Федерера и Надаля, возился в решающем матче «РГ» — 2021 с Циципасом (горел 0-2 по сетам). Против одного из лучших грунтовых специалистов, пусть Каспер не выиграл у серба еще ни одного сета, просто Новаку не будет. Как часто бывает, он придумает себе проблемы, либо это сделает за него его тело — в полуфинале он снова мучился с запястьем. В общем, ровно в одну калитку этот матч не закончится.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 37.5 гейма за 1.77.

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