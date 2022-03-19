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Сегодня, 11:15

«Нижний Новгород» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 19 марта 2022 года

Прогноз на матч чемпионата России по футболу «Нижний Новгород» — «Спартак» 19 марта
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Футболисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

19 марта 2022 года «Нижний Новгород» примет «Спартак» в 22-м туре РПЛ. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород», начало в 14.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

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Гости — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Спартака» можно за 1.75 — это около 55% вероятности. Успех «Нижнего Новгорода» оценивается коэффициентом 5.10 (19%), а ничья — 3.70 (26%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Нижнего Новгорода» можно выиграть 5 100 рублей в случае успеха хозяев.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, например:

· Ф1(0) идет за 3.80, а Ф2(0) — за 1.29;

· Ф1(+1) идет за 1.68, а Ф2(-1) — за 2.20;

· Ф1(+1.5) идет за 1.42, а Ф2(-1.5) — за 2.90.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.03, а ТМ 2.5 — за 1.84.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.00. Противоположный исход оценивается котировкой 1.81.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 0:1 — коэффициент 6.00.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Спартак
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
0
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«Нижний Новгород» — «Спартак»: где смотреть матч 19 марта онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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