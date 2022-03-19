Прогноз на матч чемпионата России по футболу «Нижний Новгород» — «Спартак» 19 марта

19 марта 2022 года «Нижний Новгород» примет «Спартак» в 22-м туре РПЛ. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород», начало в 14.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Гости — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Спартака» можно за 1.75 — это около 55% вероятности. Успех «Нижнего Новгорода» оценивается коэффициентом 5.10 (19%), а ничья — 3.70 (26%).

При ставке в 1 000 рублей на победу «Нижнего Новгорода» можно выиграть 5 100 рублей в случае успеха хозяев.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, например:

· Ф1(0) идет за 3.80, а Ф2(0) — за 1.29;

· Ф1(+1) идет за 1.68, а Ф2(-1) — за 2.20;

· Ф1(+1.5) идет за 1.42, а Ф2(-1.5) — за 2.90.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.03, а ТМ 2.5 — за 1.84.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.00. Противоположный исход оценивается котировкой 1.81.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 0:1 — коэффициент 6.00.