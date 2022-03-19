19 марта в 22-м туре РПЛ между собой сыграют «Ахмат» и «Локомотив». Встреча пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 16.30. Трансляцию можно будет посмотреть на «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Ахмат». На клуб можно поставить с котировкой 2.03 — это примерно 48% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.60 (27%), а победа «Локомотива» есть в линии за 3.80 (25%).

• Ф1(-1) идет за 2.85;

• Ф2(+1) — за 1.43.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Локо» потенциальная выплата составит 3 800 рублей.

Ставку «Локомотив» не проиграет» можно взять за 1.84.

Шансы «Ахмата» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 4.40.

Уверены, что «Локо» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.10.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.50.

• ТБ 1.5 — 1.31;

• обе забьют: нет — 1.85;

• точный счет: 2:1 — 8.30.