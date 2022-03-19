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Сегодня, 13:15

«Ахмат» — «Локомотив»: прогноз и ставки на матч РПЛ 19 марта 2022

Прогноз на матч чемпионата России по футболу «Ахмат» — «Локомотив» 19 марта
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Вильсон Изидор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

19 марта в 22-м туре РПЛ между собой сыграют «Ахмат» и «Локомотив». Встреча пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 16.30. Трансляцию можно будет посмотреть на «Матч! Премьер».

 
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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Ахмат». На клуб можно поставить с котировкой 2.03 — это примерно 48% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.60 (27%), а победа «Локомотива» есть в линии за 3.80 (25%).

Ф1(-1) идет за 2.85;

Ф2(+1) — за 1.43.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Локо» потенциальная выплата составит 3 800 рублей.

Ставку «Локомотив» не проиграет» можно взять за 1.84.

Шансы «Ахмата» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 4.40.

Уверены, что «Локо» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.10.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.50.

ТБ 1.5 — 1.31;

обе забьют: нет — 1.85;

точный счет: 2:1 — 8.30.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Локомотив

 

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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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«Нижний Новгород» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 19 марта 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
16
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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30 тур
19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 - : -
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 - : -
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 - : -
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 - : -
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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