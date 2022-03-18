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Сегодня, 19:15

«Нижний Новгород» — «Спартак»: где смотреть матч 19 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Нижний Новгород» — «Спартак» начнется в 13.55 19 марта
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

19 марта 2022 года в 22-м туре РПЛ московский «Спартак» отправится в гости к «Нижнему Новгороду». Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 14.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 13.55.

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Команда Ваноли — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.75 — это около 55% вероятности. Триумф «Нижнего Новгорода» доступен за 5.10 (19%), а ничья — за 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3700 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 3.80, а Ф2(0) — за 1.29.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.03, а ТМ 2.5 — за 1.84.

Шансы «Нижнего Новгорода» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 3.90.

Уверены, что «Спартак» забьет минимум дважды? ИТБ2 (1.5) идет за 1.86.

Не сомневаетесь, что обоим соперникам по силам отличиться по два раза? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше 1.5» за 8.40.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 2.35, а удаления — 2.95.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

0:1 — коэффициент 6.00;

1:1 — 6.90;

0:2 — 7.10.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
19 мар, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Спартак

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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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«Урал» — «Химки»: прогноз и ставки на матч РПЛ 19 марта 2022
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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