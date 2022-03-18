19 марта 2022 года в 22-м туре РПЛ московский «Спартак» отправится в гости к «Нижнему Новгороду». Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 14.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 13.55.

Команда Ваноли — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 1.75 — это около 55% вероятности. Триумф «Нижнего Новгорода» доступен за 5.10 (19%), а ничья — за 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3700 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 3.80, а Ф2(0) — за 1.29.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.03, а ТМ 2.5 — за 1.84.

Шансы «Нижнего Новгорода» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 3.90.

Уверены, что «Спартак» забьет минимум дважды? ИТБ2 (1.5) идет за 1.86.

Не сомневаетесь, что обоим соперникам по силам отличиться по два раза? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше 1.5» за 8.40.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 2.35, а удаления — 2.95.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

• 0:1 — коэффициент 6.00;

• 1:1 — 6.90;

• 0:2 — 7.10.