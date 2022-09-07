«Наполи» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире
«Наполи» и «Ливерпуль» в третий раз за четыре года попали в одну группу Лиги чемпионов. Команды встретятся уже в первом туре — 7 сентября на стадионе «Диего Арманда Марадона» в Неаполе. Время начала матча — 22.00 по московскому времени, в прямом эфире его покажет matchtv.ru, трансляция стартует в 21.45 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, мерсисайдцы имеют больше шансов на успех: поставить на победу «Ливерпуля» в предстоящем матче можно с коэффициентом 2.00, что составляет 50% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 3.60 (26%), ничья идет за 4.00 (24%).
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«Маленькие ослы» удачно выступали против мерсисайдцев в играх Лиги чемпионов в последние годы: на групповом этапе в сезоне-2018/19 команды обменялись домашними победами 1:0, в следующем розыгрыше «Наполи» обыграл «Ливерпуль» дома 2:0 и выковал выездную ничью 1:1. Поставить на то, что в предстоящей встрече неаполитанцы как минимум не проиграют, можно с коэффициентом 1.86.
Правда, три самых вероятных, по оценкам экспертов, результата матча намекают на преимущество гостей:
• ничья 1:1 идет за 7.20;
• победа «Ливерпуля» 2:1 — за 8.20;
• успех гостей 1:0 — за 9.00.
В сентябре 2019-го неаполитанцы обыграли «Ливерпуль» в группе ЛЧ, а один из мячей Дрис Мертенс забил с пенальти. Вероятность того, что судья назначит 11-метровый в предстоящем матче, оценена в 2.50. «Пенальти не будет» идет за 1.49.
В удаление аналитики верят еще меньше: на наличие красной карточки предложена котировка 4.00, обратный рынок можно оформить за 1.22. В этом сезоне удалялись только игроки «Ливерпуля» — Дарвин Нуньес получил прямую красную карточку в матче АПЛ с «Кристал Пэлас».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1