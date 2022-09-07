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7 сентября, 15:15

«Наполи» — «Ливерпуль»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Наполи» — «Ливерпуль» 7 сентября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Харви Эллиотт и Дарвин Нуньес («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

«Наполи» и «Ливерпуль» в третий раз за четыре года попали в одну группу Лиги чемпионов. Команды встретятся уже в первом туре — 7 сентября на стадионе «Диего Арманда Марадона» в Неаполе. Время начала матча — 22.00 по московскому времени, в прямом эфире его покажет matchtv.ru, трансляция стартует в 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа A
07 сент, 22:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
4:1
Ливерпуль

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, мерсисайдцы имеют больше шансов на успех: поставить на победу «Ливерпуля» в предстоящем матче можно с коэффициентом 2.00, что составляет 50% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 3.60 (26%), ничья идет за 4.00 (24%).

Верите в «Наполи»? Ставка в 1000 рублей на победу неаполитанцев при благополучном исходе принесет 3600 рублей.

«Маленькие ослы» удачно выступали против мерсисайдцев в играх Лиги чемпионов в последние годы: на групповом этапе в сезоне-2018/19 команды обменялись домашними победами 1:0, в следующем розыгрыше «Наполи» обыграл «Ливерпуль» дома 2:0 и выковал выездную ничью 1:1. Поставить на то, что в предстоящей встрече неаполитанцы как минимум не проиграют, можно с коэффициентом 1.86.

Правда, три самых вероятных, по оценкам экспертов, результата матча намекают на преимущество гостей:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа «Ливерпуля» 2:1 — за 8.20;

• успех гостей 1:0 — за 9.00.

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В сентябре 2019-го неаполитанцы обыграли «Ливерпуль» в группе ЛЧ, а один из мячей Дрис Мертенс забил с пенальти. Вероятность того, что судья назначит 11-метровый в предстоящем матче, оценена в 2.50. «Пенальти не будет» идет за 1.49.

В удаление аналитики верят еще меньше: на наличие красной карточки предложена котировка 4.00, обратный рынок можно оформить за 1.22. В этом сезоне удалялись только игроки «Ливерпуля» — Дарвин Нуньес получил прямую красную карточку в матче АПЛ с «Кристал Пэлас».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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30 тур
9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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