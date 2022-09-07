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7 сентября, 13:15

«Интер» — «Бавария»: где смотреть матч Лиги чемпионов 7 сентября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария» 7 сентября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Марцело Брозович.
Фото Global Look Press

В одном из самых интересных матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов миланский «Интер» сойдется с мюнхенской «Баварией». Игра между вице-чемпионом Италии и чемпионом Германии пройдет на знаменитой арене «Сан-Сиро» 7 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Обслужит ее французский арбитр Клеман Тюрпен.

Лига чемпионов. Группа C
07 сент, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:2
Бавария

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что преимущество должно быть на стороне «Баварии». На победу чемпиона Германии можно поставить с коэффициентом 1.85, что примерно 54% вероятности исхода. Успех «Интера» идет за 3.90 (25%), ничья — за 4.40 (21%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае, если он случится, принесет выплату в 4400 рублей.

Если вам кажется, что «Интер» сумеет сдержать Мане, Мюллера и других звезд «Мюнхена», возьмите вариант 1Х за 2.02.

На тотал больше 2.5 мяча коэффициент небольшой — 1.47. Эксперты даже верят, что команды забьют четыре и больше гола — на это открыта котировка 2.20.

ИТБ1 (1.5) оценен в 2.40, ИТБ2 (1.5) — в 1.59. Учитывая, насколько результативны соперники, можно ждать прохода каждой из этих ставок.

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У «Баварии» наиболее вероятным автором гола считается Садио Мане — на его точный удар можно поставить за 2.50. У «Интера» разящий выстрел Лаутаро Мартинеса идет за 3.00.

Пенальти оценен в 2.40, удаление — в 4.00.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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30 тур
9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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