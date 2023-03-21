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«Металлург» — «Авангард»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 21 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард» 21 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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Алексей Береглазов.
Фото Официальный сайт «Авангарда»

21 марта в Магнитогорске местный «Металлург» сыграет с «Авангардом». Третья игра серии 1/4 финала плей-офф КХЛ состоится на «Металлург Арене», стартовое вбрасывание назначено на 17.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу с 16.45 мск покажут сайт matchtv.ru, а еще телеканалы KHL и KHL Prime. Счет в серии — 2:0 в пользу омичей.

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Несмотря на две подряд победы «Авангарда», «Металлург» — фаворит предстоящей встречи, по мнению букмекерской компании PARI. Победу команды Ильи Воробьева в основное предложено взять с коэффициентом 2.40, вероятность такого исхода — примерно 41%. Успех гостей доступен за 2.90 (34%), ничья — за 3.75 (25%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его достижения принесет выплату в 3750 рублей.

На то, что омичи как минимум не проиграют по итогам 60 минут, котировка — 1.57. Не зря они выиграли два первых матча серии.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за приятные 1.95, ТМ 4.5 — за 1.85. Соперники забросили минимум пять шайб в 16 из 18 предыдущих играх.

Можете взять интересную комбинацию событий: «Металлург» забросит первую шайбу и победит за 2.85 или «Авангард» откроет счет и победит за 3.55.

Также в пяти из шести последних матчей «Авангард» забрасывал в ворота «Металлурга» минимум три шайбы. ИТБ2 (2.5) идет за 2.40, ИТМ2 (1.5) — за 1.53.

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Нападающий «ястребов» Рид Буше забросил в обоих матчах плей-офф с «Магниткой», всего — три шайбы. Его гол предложено оформить за 2.30.

Успех «Авангарда» в предстоящей игре с учетом основного времени и овертайма доступен за 2.10, «Металлурга» — за 1.75.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
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«Металлург» — «Авангард»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 21 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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